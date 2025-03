Famosos

Após cancelar Coachella, Anitta participa de ritual do equinócio com Angélica e Juliette

'Não dá para querer verão o ano inteiro', diz cantora após citar 'razões inesperadas' para não tocar em festival

Anitta está focada em desenvolver seu lado espiritual. Após cancelar seu show no festival Coachella, que acontece na Califórnia em abril, a cantora participou de um ritual do equinócio na última quinta-feira (20).>

Angélica e Juliette, que compartilham da mesma guru espiritual da cantora, Max Tovar, também estavam no ritual, que incluiu uma fogueira, incensos e meditações.>

"Para nós, o ano novo começa hoje. Primeiro dia de áries, início do outono, celebramos essa nova estação com um ritual de equinócio, elevando nossa frequência, olhando para dentro, nos libertando de tudo aquilo que a gente não quer mais", escreveu Anitta nas redes sociais.>

"A vida é feita de ciclos, não dá para querer verão o ano inteiro. A natureza nos ensina que as fases de cada estação são importantes para gerar os frutos. Respeitando essa lei da natureza, a gente se conecta com o real movimento da vida. Obrigada, Max Tovar e Michelle Luna Del Fuego, por conduzirem esse ritual tão especial. Gratidão a todos os amigos que trouxeram sua energia para trocar com a gente. Feliz ano novo", concluiu.>