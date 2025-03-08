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Documentário

Quem é Pedro Cantelmo, cineasta que viveu affair com Anitta

Pedro Cantelmo, cineasta com mais de dez anos de experiência, viveu um affair com Anitta duas vezes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Março de 2025 às 15:52

Pedro Cantelmo
Pedro Cantelmo viveu um affair com Anitta duas vezes Crédito: Reprodução @pcantelmo
Pedro Cantelmo, cineasta com mais de dez anos de experiência, viveu um affair com Anitta duas vezes. A história dos dois veio a tona com o lançamento do documentário "Larissa: O outro lado de Anitta".
Em 2004, eles viveram um romance, quando ele tinha 13 anos e a cantora, 11, e viviam em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio de Janeiro. "Ele era o cara mais gato do bairro, uma loucura, e eu não era. E eu era horrorosa. Ele veio me beijar, foi tipo: eu não estava conseguindo acreditar naquilo, porque ele era muito, muito, gato, e eu não era. Fiquei muito feliz e falei: 'ai, meu Deus, estou beijando o cara mais gato que eu vou beijar a minha vida inteira", disse a artista.
Pedro começou a filmar aos 15 anos, e aos 23, fundou sua própria produtora. Ele trabalhou como diretor para Netflix e diretor criativo em projetos para grandes marcas.
Os anos passaram e Anitta decidiu convidar Pedro Cantelmo para ser um dos diretores do seu novo documentário e rolou um revival entre eles nos bastidores. "Ele soube fazer isso muito bem. Conforme o filme foi rolando, isso foi acontecendo, sabe? Não foi algo que já estava acontecendo, e eu chamei ele, foi o contrário. Eu sabia que independente de rolar alguma coisa ou não, que a gente nem pensou nisso, na verdade, ele conseguiria captar a Larissa, entendeu?", contou Anitta pra o Hugo Gloss.

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