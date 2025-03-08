Preta Gil diz que câncer 'ensinou a valorizar o simples'

Preta Gil, que marcou presença no Carnaval de Salvador após 55 dias internada, diz ter renascido.
Cantora afirma que câncer mudou sua perspectiva sobre a vida. "Neste sábado (8), eu entendo que a vida é o agora. Que sucesso não é agenda cheia nem capa de revista. Sucesso é estar viva, poder abraçar quem eu amo, poder rir, chorar, sentir. A doença me ensinou a valorizar o simples e a ser grata pelo que antes eu nem enxergava. A vida é um sopro, e o que realmente importa é o amor", reflete em entrevista ao jornal O Globo.
"Estou no meu segundo tratamento oncológico, passei por uma separação dolorosa e por tantos processos íntimos que me obrigaram a olhar pra dentro de um jeito que eu nunca tinha feito", disse.
Para Preta, o primeiro passo para se reconstruir é parar de se comparar. "A gente foi ensinada a se medir pela régua dos outros, e isso adoece a gente. Quando você se olha com carinho e entende que você merece amor, respeito e cuidado, principalmente de você mesma, é aí que a reconstrução começa. E pedir ajuda não é fraqueza, é coragem. Eu precisei me reconstruir tantas vezes e aprendi que não dá pra fazer isso sozinha".
Ela assumiu a responsabilidade de ser referência para mulheres. "Eu entendi que a minha voz, a minha aparência, a minha vivência são, sim, políticos. Cada vez que eu subo num palco ou falo sobre o que vivi, eu abro espaço pra outras mulheres que também merecem ser vistas e respeitadas. Não é fácil, mas é urgente. E eu sei que a minha história não é só minha, ela é espelho e afeto pra muita gente."
A cantora celebra as conquistas das mulheres nos últimos anos, mas diz que ainda há desafios a superar. "Ainda falta muito. A violência contra a mulher, a diferença salarial, o racismo, o etarismo? Tudo isso ainda pesa nas nossas costas. E pra mulheres pretas, gordas, LGBTQIA+ e periféricas, esses desafios são ainda maiores. Celebrar é importante, mas a luta continua todos os dias."