Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Fernanda Montenegro escreve carta aberta a Fernanda Torres e a chama de 'fenômeno'
Homenagem

Fernanda Montenegro escreve carta aberta a Fernanda Torres e a chama de 'fenômeno'

No Globo Repórter, logo no primeiro programa da temporada de 2025, a vencedora do Globo de Ouro e candidata ao Oscar  Fernanda Torres foi homenageada por amigos e pela mãe, Fernanda Montenegro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Março de 2025 às 10:45

Fernanda Montenegro toma posse na ABL
Fernanda Montenegro escreve carta para a filha Crédito: Zô Guimarães/Folhapress
No Globo Repórter (Globo) de sexta (7), logo no primeiro programa da temporada de 2025, a vencedora do Globo de Ouro e candidata ao Oscar Fernanda Torres foi homenageada por amigos e pela mãe, Fernanda Montenegro.
Em carta aberta, a matriarca elogiou a herdeira e a chamou de "fenômeno". "Ela, Nanda, sabe. Desde os seus 12 anos, quando Fernando e eu a assistimos no palco do Teatro Tablado, com total domínio de cena, nós, os pais atores, nos abraçamos aos prantos diante do fenômeno", diz trecho do recado.
"São quase 50 anos de criatividade em diversas áreas da nossa cultura artística. Coube a Fernanda Torres o fenômeno de atravessar a Linha do Equador, justamente durante o nosso Carnaval dionisíaco. Esse milagre se deve ao extraordinário filme de Walter Salles, 'Ainda Estou Aqui', que pelo seu protagonismo nessa obra de arte cinematográfica, fez dela, para sempre, um referencial transcendente de brasilidade", diz outro trecho.
Amigos também fizeram questão de gravar depoimentos à atriz, tais como Andrea Beltrão, que com ela protagonizou "Tapas & Beijos". "Fernanda já é um Oscar, ela vem de uma família que já é um Oscar", declarou.
"Estamos muito orgulhosos", comentou Luiz Fernando Guimarães, que com Fernanda fez "Os Normais". "Fernandinha, que linda trajetória", disse Tony Ramos.
Parceiro de "Ainda Estou Aqui", Selton Mello foi mais um a dar seu depoimento. "Passamos por muitas emoções juntos, a primeira foi em Veneza. [...] E quando veio aquela explosão, com 10 minutos de aplauso, foi muito comovente, foi como o filme nasceu no Festival de Veneza", relembrou.

Confira a carta de Fernanda Montenegro na íntegra

"Fernanda Torres é um imenso talento como ser humano, daí a dimensão dessa vocação ampla e inarredável de ser uma atriz extraordinária. A arte de ser ator, no caso, atriz, só nós, desse ofício, entendemos na pele, repito, na pele, o que é o ser humano. Ela, Nanda, sabe. Desde os seus 12 anos, quando Fernando e eu a assistimos no palco do Teatro Tablado, com total domínio de cena, nós, os pais atores, nos abraçamos aos prantos diante do fenômeno. Veio à minha memória a frase do grande ator brasileiro Procópio Ferreira, que no final da interpretação da jovem e eterna atriz Bibi Ferreira, sua filha, Procópio agradecendo o estrondoso aplauso ao final do clássico 'Mirandonina', de [Carlo] Goldoni, e na emoção do que estava acontecendo, lançou em voz alta: 'Senhoras e senhores, está lançada a minha filial'. Fernanda Torres, desde a infância, sempre ordenou a sua votação de uma forma independente, real e sublime. São quase 50 anos de criatividade em diversas áreas da nossa cultura artística. Coube a Fernanda Torres o fenômeno de atravessar a Linha do Equador, justamente durante o nosso carnaval dionisíaco. Esse milagre se deve ao extraordinário filme de Walter Salles, 'Ainda Estou Aqui', que pelo seu protagonismo nessa obra de arte cinematográfica, fez dela, para sempre, um referencial transcendente de brasilidade".

Veja Também

Fernanda Torres curte férias após campanha do Oscar

Juliette tranquiliza fãs após internação às pressas

Ex-Miss, modelo capixaba Nabila Furtado está internada com trombose

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados