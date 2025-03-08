Fernanda Montenegro escreve carta aberta a Fernanda Torres e a chama de 'fenômeno'

Fernanda Montenegro escreve carta para a filha Crédito: Zô Guimarães/Folhapress

No Globo Repórter (Globo) de sexta (7), logo no primeiro programa da temporada de 2025, a vencedora do Globo de Ouro e candidata ao Oscar Fernanda Torres foi homenageada por amigos e pela mãe, Fernanda Montenegro.

Em carta aberta, a matriarca elogiou a herdeira e a chamou de "fenômeno". "Ela, Nanda, sabe. Desde os seus 12 anos, quando Fernando e eu a assistimos no palco do Teatro Tablado, com total domínio de cena, nós, os pais atores, nos abraçamos aos prantos diante do fenômeno", diz trecho do recado.

"São quase 50 anos de criatividade em diversas áreas da nossa cultura artística. Coube a Fernanda Torres o fenômeno de atravessar a Linha do Equador, justamente durante o nosso Carnaval dionisíaco. Esse milagre se deve ao extraordinário filme de Walter Salles, 'Ainda Estou Aqui', que pelo seu protagonismo nessa obra de arte cinematográfica, fez dela, para sempre, um referencial transcendente de brasilidade", diz outro trecho.

Amigos também fizeram questão de gravar depoimentos à atriz, tais como Andrea Beltrão, que com ela protagonizou "Tapas & Beijos". "Fernanda já é um Oscar, ela vem de uma família que já é um Oscar", declarou.

"Estamos muito orgulhosos", comentou Luiz Fernando Guimarães, que com Fernanda fez "Os Normais". "Fernandinha, que linda trajetória", disse Tony Ramos.

Parceiro de "Ainda Estou Aqui", Selton Mello foi mais um a dar seu depoimento. "Passamos por muitas emoções juntos, a primeira foi em Veneza. [...] E quando veio aquela explosão, com 10 minutos de aplauso, foi muito comovente, foi como o filme nasceu no Festival de Veneza", relembrou.

Confira a carta de Fernanda Montenegro na íntegra