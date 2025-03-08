Juliette tranquiliza fãs após internação às pressas

A ex-BBB Juliette Freire atualiza seu estado de saúde após pegar uma virosa durante o carnaval. Crédito: @juliette via Instagram

Juliette Freire usou as redes sociais nesta sexta-feira (7) para tranquilizar seus seguidores após ter sido internada em um hospital no dia anterior, no Rio de Janeiro. A cantora já se recupera em casa depois de receber soro e outras medicações. Ela também passou por vários exames a pedido dos médicos. "Estou 95% boa. Só um desconforto mesmo na barriga, meio inchada, mas não tem enjoo nem disenteria. Também não sinto mais dor", contou.

A campeã do BBB 21 detalhou o que aconteceu: "Vomitei muito, tive diarreia, uma dor muito forte no peito e nas costas. Minha pressão também abaixou, eu não conseguia nem respirar, uma dor... [estava] suando frio, horrível, horrível... Aí fui pro hospital. Me levaram carregada", disse.

Juliette relatou que não recebeu um diagnóstico preciso da equipe médica, . "Fiz exames, tomei remédio, soro e, depois de algumas horas, eles me liberaram. Não sei se foi virose, bactéria ou infecção."

A cantora também comentou que soube de várias reclamações de pacientes com os mesmos sintomas: "Dizem que tem muitas pessoas com isso", alertou Juliette, que se dividiu entre as festas de Carnaval no Rio de Janeiro, São Paulo, Olinda e Salvador.