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Virose

Juliette tranquiliza fãs após internação às pressas

A cantora usou as redes sociais para tranquilizar seus seguidores após ter sido internada em um hospital no dia anterior, no Rio de Janeiro.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Março de 2025 às 10:19

A ex-BBB Juliette Freire atualiza seu estado de saúde após pegar uma virosa durante o carnaval.
A ex-BBB Juliette Freire atualiza seu estado de saúde após pegar uma virosa durante o carnaval. Crédito: @juliette via Instagram
Juliette Freire usou as redes sociais nesta sexta-feira (7) para tranquilizar seus seguidores após ter sido internada em um hospital no dia anterior, no Rio de Janeiro. A cantora já se recupera em casa depois de receber soro e outras medicações. Ela também passou por vários exames a pedido dos médicos. "Estou 95% boa. Só um desconforto mesmo na barriga, meio inchada, mas não tem enjoo nem disenteria. Também não sinto mais dor", contou.
A campeã do BBB 21 detalhou o que aconteceu: "Vomitei muito, tive diarreia, uma dor muito forte no peito e nas costas. Minha pressão também abaixou, eu não conseguia nem respirar, uma dor... [estava] suando frio, horrível, horrível... Aí fui pro hospital. Me levaram carregada", disse.
Juliette relatou que não recebeu um diagnóstico preciso da equipe médica, . "Fiz exames, tomei remédio, soro e, depois de algumas horas, eles me liberaram. Não sei se foi virose, bactéria ou infecção."
A cantora também comentou que soube de várias reclamações de pacientes com os mesmos sintomas: "Dizem que tem muitas pessoas com isso", alertou Juliette, que se dividiu entre as festas de Carnaval no Rio de Janeiro, São Paulo, Olinda e Salvador.
Ela ainda brincou com as mensagens que andou recebendo por causa da internação: "Engraçados foram os comentários. Metade dizia que passei mal porque estou grávida e a outra metade me esculhambando."

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