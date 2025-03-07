Juliette atualiza estado de saúde depois de parar no hospital: 'Estamos aqui só existindo'

Após celebrar o carnaval em blocos de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, a influenciadora digital Juliette Freire teve de dar entrada no hospital nesta quinta-feira, 6.
Nas redes sociais, a ex-BBB revelou ter contraído uma virose durante a folia. Ela, no entanto, passa bem e já retornou para casa.
"Ontem, passei muito mal", desabafou em uma postagem no Instagram publicada nesta sexta-feira, 7.
"Vomitei muito, diarreia, uma dor no peito e nas costas. A pressão baixou, eu não conseguia nem respirar... uma dor, estava suando frio. Horrível", comentou.
De acordo com Juliette, a sensação era tão ruim que ela teve de ser carregada para o hospital por seu namorado, o atleta Kaique Cerveny. "Nunca tive um episódio desse tão forte", revelou.
"Estou sumida porque já estou em casa, mas tanto eu quanto Kaique voltamos com uma virose. Enjoo, dor de barriga, calafrio, estamos aqui só existindo. Já tomei banho duas vezes, não consegui sair da cama ainda", relatou a ex-BBB.