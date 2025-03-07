Juliette atualiza estado de saúde depois de parar no hospital: 'Estamos aqui só existindo'

A ex-BBB Juliette Freire atualiza seu estado de saúde após pegar uma virosa durante o carnaval. Crédito: @juliette via Instagram

Após celebrar o carnaval em blocos de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, a influenciadora digital Juliette Freire teve de dar entrada no hospital nesta quinta-feira, 6.

Nas redes sociais, a ex-BBB revelou ter contraído uma virose durante a folia. Ela, no entanto, passa bem e já retornou para casa.

"Ontem, passei muito mal", desabafou em uma postagem no Instagram publicada nesta sexta-feira, 7.

"Vomitei muito, diarreia, uma dor no peito e nas costas. A pressão baixou, eu não conseguia nem respirar... uma dor, estava suando frio. Horrível", comentou.

De acordo com Juliette, a sensação era tão ruim que ela teve de ser carregada para o hospital por seu namorado, o atleta Kaique Cerveny. "Nunca tive um episódio desse tão forte", revelou.