'BBB 25': Big Fone toca no domingo com poderes especiais; entenda dinâmica da semana

Saiba como será a dinâmica da semana no 'BBB 25'. Crédito: Reprodução de vídeo/Rede Globo

A dinâmica desta semana no BBB 25 contará com um Big Fone com uma novidade: a "loja misteriosa". Na quinta-feira, 6, Tadeu Schmidt explicou o novo desafio. No mesmo dia, os brothers enfrentam uma Prova do Líder de resistência. Três participantes já foram eliminados.

Quem atender o telefone do reality terá acesso à "loja" com uma ampliação do Poder Curinga. O brother ou a sister poderá escolher entre o Poder de anular, Poder do não, Poder dois, Poder do desvio, Poder da imunidade e Poder supremo. O Big Fone toca no próximo domingo, 9, após o Raio-X.

Veja como será a dinâmica da semana no BBB 25