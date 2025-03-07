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Big Fone

'BBB 25': Big Fone toca no domingo com poderes especiais; entenda dinâmica da semana

Brothers disputam Prova do Líder de resistência nesta quinta, 6; três participantes já foram eliminados
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Março de 2025 às 11:57

Saiba como será a dinâmica da semana no 'BBB 25'.
Saiba como será a dinâmica da semana no 'BBB 25'. Crédito: Reprodução de vídeo/Rede Globo
A dinâmica desta semana no BBB 25 contará com um Big Fone com uma novidade: a "loja misteriosa". Na quinta-feira, 6, Tadeu Schmidt explicou o novo desafio. No mesmo dia, os brothers enfrentam uma Prova do Líder de resistência. Três participantes já foram eliminados.
Quem atender o telefone do reality terá acesso à "loja" com uma ampliação do Poder Curinga. O brother ou a sister poderá escolher entre o Poder de anular, Poder do não, Poder dois, Poder do desvio, Poder da imunidade e Poder supremo. O Big Fone toca no próximo domingo, 9, após o Raio-X.

Veja como será a dinâmica da semana no BBB 25

6/3 (quinta): Prova do Líder de resistência. 7/3 (sexta): Consagração do novo líder, que colocará cinco pessoas Na Mira do Líder. 8/3 (sábado): Prova do Anjo. 9/3 (domingo): Big Fone toca após o Raio-X. Formação de paredão triplo. 11/3 (terça): Eliminação.

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