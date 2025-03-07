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BBB 25

'BBB 25': Após 9 horas de prova, Maike é o novo líder

Brother resistiu por mais de 9 horas e assume a liderança pela segunda vez no reality
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Março de 2025 às 11:53

Oitava Prova do Líder da temporada foi de resistência
Oitava Prova do Líder da temporada foi de resistência Crédito: Globoplay/Reprodução
Após mais de 9 horas de disputa intensa, Maike garantiu sua segunda liderança no jogo ao vencer Renata na Prova do Líder do BBB 25. Com muita concentração e resistência, ele superou os desafios da prova e conquistou novamente o posto mais cobiçado da semana nesta sexta-feira,7.
Renata, que buscava sua primeira liderança, lutou até o final, mas não conseguiu superar Maike na prova que exigia resistência e agilidade.
Agora, com o poder em mãos, Maike tem a chance de movimentar ainda mais o jogo. Ele poderá indicar cinco brothers para a Mira do Líder e um participante diretamente ao Paredão, além de aproveitar as regalias do quarto do Líder e da cozinha Vip da casa.

Veja como foi a prova e a ordem das eliminações:

Regras

Pelas regras da prova, os participantes deviam permanecer o tempo todo em cima de uma base, dentro de suas cabines. No telão, uma contagem regressiva era exibida e, quando o cronômetro zerava, a rodada começava.
Durante a prova, a qualquer momento, surgia no telão um alerta de tensão. Assim que isso acontecia, os jogadores deviam apertar o botão localizado no alto da cabine. Os três primeiros a apertar o botão estavam protegidos, enquanto os demais sofreram consequências. Quando o último participante a apertar o botão repetia o feito por três vezes, a base da sua cabine diminuía de tamanho, tornando a prova ainda mais difícil. Além disso, ao longo da disputa rodadas eliminatórias deixaram a prova ainda mais desafiadora.
Quando restaram apenas três participantes, a dinâmica mudou: a consequência passou a ser somente para quem apertou o botão por último, como avisado por Tadeu Schmidt.

Confira a ordem das eliminações da Prova do Líder

1 - Vilma / 2 - João Gabriel / 3 - Delma / 4 - Eva / 5 - Daniele Hypolito / 6 - Guilherme / 7 - Gracyanne Barbosa / 8 - Vinícius / 9 - Aline / 10 - Vitória Strada / 11 - Renata / 12 - Maike (vencedor)

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