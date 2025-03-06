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BBB 25

BBB 25: Thamiris e João Gabriel se beijam, movimentam edredom e web aponta assédio

Momento ocorreu nesta quarta, 5, após a festa da líder Vitória Strada. Procurada pelo ‘Estadão’, a equipe de Thamiris ainda não se pronunciou sobre a acusação
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Março de 2025 às 13:20

Thamiris e João Gabriel trocam carícias no edredom; web discute expulsão da sister
Thamiris e João Gabriel trocam carícias no edredom; web discute expulsão da sister Crédito: Reprodução/@bbb via X (Twitter)
A festa da líder Vitória Strada movimentou a casa nesta quarta, 5. Thamiris e João Gabriel foram vistos aos beijos no edredom no BBB 25 durante a madrugada. Entretanto, nas redes sociais, internautas apontaram que o brother estava bêbado e que ele estaria dormindo durante o momento.
Na conta oficial do Big Brother Brasil no X, antigo Twitter, o momento do beijo embaixo do edredom foi registrado e divulgado.
Usuários da rede social comentaram que João Gabriel parecia estar "desacordado". "Ele estava dormindo porque estava bêbado", mencionou uma. Outros pediram pela expulsão da sister.
Procurada pela reportagem, a assessoria de Thamiris não se pronunciou sobre as acusações de assédio até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

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