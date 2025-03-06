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BBB 25

Vitória diz que sugeriu selinho em Vinícius em festa do 'BBB 25'

Atriz fará cena com outros brothers durante a Festa do Líder nesta quarta, 5; Vinícius fará seu par romântico
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Março de 2025 às 10:46

Vitória recebe festa temática de atuação nesta quarta, 5.
Vitória recebe festa temática de atuação nesta quarta, 5. Crédito: Reprodução de vídeo/Rede Globo
A atriz Vitória Strada ganhou uma Festa do Líder especial nesta quarta-feira, 5, no BBB 25. A celebração vai contar até com uma cena em que a atriz será a protagonista e atuará com outros brothers.
Enquanto se arrumava para a festa, Vitória comentou com Diego Hypolito sobre a cena e disse ter sugerido que ela e Vinícius dessem um selinho. O brother interpretará o par romântico da atriz.
O ex-ginasta afirmou que Vinícius "ficou ansioso" e "com cara de desesperado" com a fala de Vitória. "O Daniel [Rocha] sabe que é brincadeira", disse a atriz sobre seu namorado.
Além do brother, Aline, Guilherme, João Gabriel e Thamiris farão parte da cena. Na quarta, a atriz escolheu barrar João Pedro da festa.

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