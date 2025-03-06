Famosos comemoram vitória da Beija-Flor de Nilópolis

Famosos comemoram título da Beija-Flor de Nilópolis Crédito: Reprodução/Instagram

A Beija-Flor de Nilópolis confirmou seu favoritismo e conquistou o título de campeã do Carnaval 2025, conduzindo para a avenida um desfile emocionante em homenagem a Laíla, um nome importante da história da escola e do samba, falecida em 2021, vítima da Covid-19.

A agremiação chega ao seu 15º título, se consolidando como uma das maiores campeãs da história do Carnaval carioca. Com a vitória, celebridades comemoraram em suas redes sociais.

Bruna Gonçalves, musa da escola vencedora, celebrou o título destacando que sua filha, Zuzu, foi um amuleto de sorte. "Zuzu é pé quente! O título é nosso! QUE EMOÇÃO, MEU DEUS!!! É CAMPEÃ!! Vejo vocês sábado no desfile das Campeãs!", escreveu a influenciadora no Instagram.

O título é nosso! QUE EMOÇÃO, MEU DEUS!!! Minha @BeijaFlorReal! É CAMPEÃAAAAA!!!! 💙 pic.twitter.com/QbIm9CgrlA — Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves) March 5, 2025

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, também comentou a vitória da escola e destacou o papel político do Carnaval. "No ano em que tantos enredos sobre nossa ancestralidade e religião afro foram na Sapucaí no Rio de Janeiro, a beija flor conquista mais um título merecido! Salve Baixada Fluminense! Feliz de ver nossa Mangueira com a cultura banto e a fé nas crias de favela dentre os campeãs".

No ano em que tantos enredos sobre nossa ancestralidade e religião afro estiveram na Sapucaí no Rio de Janeiro, a @beijaflor conquista mais um título merecido! Salve Baixada Fluminense!



Feliz de ver nossa Mangueira com a cultura banto e a fé nos crias de favela dentre as… pic.twitter.com/uOBeqi6RCD — Anielle Franco (@aniellefranco) March 5, 2025

"Carnaval sempre foi mais do que uma festa, carnaval é política, expressão da memória, herança e cultura africanas. Um grito por respeito, por transformação e um rito que honra a verdadeira história de quem sustenta esse país!", parabenizou.

O ator Samuel de Assis, da TV Globo, se emocionou com a vitória e celebrou nas redes sociais. "Que coisa linda! Que emoção ver esse espetáculo ganhar o título. Parabéns, Beija-Flor! Parabéns, Nilópolis!", disse o ator.

A musa Giovanna Lancellotti também celebrou a conquista do 15º título: "Deu tudo certo sim! Que emoção! Que alegria!", compartilhou.