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BBB 25

'BBB 25': Guilherme e Vinícius vão dormir fora da casa após Thamiris embolsar valor de prêmio

Sister ganhou R$ 60 mil na do ‘Pegar ou Guardar’ após eliminação de Camilla; eles receberão comida pior que a Xepa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Março de 2025 às 09:04

Thamiris escolhe Guilherme e Vinícius para dormir fora da casa do 'BBB 25'.
Thamiris escolhe Guilherme e Vinícius para dormir fora da casa do 'BBB 25'. Crédito: Reprodução de vídeo/Rede Globo
Thamiris levou consequências a Guilherme e Vinícius no BBB 25 nesta quarta-feira, 5. A sister participou da dinâmica do Pegar ou Guardar após a eliminação de Camilla e escolheu embolsar o valor do prêmio final do programa.
A nutricionista ganhou R$ 60 mil depois da dinâmica. Como consequência, porém, teve de escolher dois brothers que ficariam e dormiriam fora da casa por tempo indeterminado - ela optou por Guilherme e Vinícius.
Os moradores da área externa terão que tomar banho, escovar os dentes, comer e dormir do lado de fora. Eles receberão um kit sobrevivência com uma comida pior que a da Xepa.
Também estarão proibidos de malhar na academia e frequentar a piscina. Os dois escolhidos só vão poder entrar na casa para usar o reservado.

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