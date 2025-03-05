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BBB 25

Camilla é a anônima mais rejeitada da era dos paredões triplos do BBB

Participante foi eliminada do BBB 25 nesta terça-feira (4) com rejeição histórica: 94,67% dos votos do público
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Março de 2025 às 09:50

Camilla Maia foi eliminada do 'BBB 25'
Camilla Maia foi eliminada do 'BBB 25' Crédito: Reprodução/Globoplay
Camilla Maia foi eliminada do BBB 25 nesta terça-feira (4) com rejeição histórica. Com 94,67% dos votos do público, ela é a participante anônima mais rejeitada em um paredão triplo em todas as edições do Big Brother Brasil.
Em números absolutos, três participantes do grupo Camarote, que já eram conhecidos, foram mais rejeitados: Karol Conká, Nego Di e Viih Tube. Outra Pipoca, Aline (BBB 5), também recebeu mais votos, mas, na ocasião, o Paredão era duplo.
Veja o ranking de maiores rejeições no Big Brother Brasil em números absolutos:
Karol Conká (BBB 21): com 99,17%
Nego Di (BBB 21): com 98,76%
Viih Tube (BBB 21): com 96,69%
Aline da Silva (BBB 5): com 95%
Camilla Maia (BBB 25): com 94,67%
Vale lembrar que o sistema de votações mudou em 2024. Agora, a porcentagem final dos votos é uma média entre os votos por CPF (voto único) e os votos de torcida.
A dinâmica do Paredão também mudou ao longo dos anos. Nas primeiras edições, a berlinda era sempre dupla (um contra um). Esse foi o caso da eliminação de Aline. A partir do BBB 8, eles deixaram de ser únicos, dando espaço para as berlindas triplas e outras dinâmica.

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