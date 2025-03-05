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Reality show

'BBB 25' completa 50 dias: veja quem ainda não enfrentou o Paredão na temporada

Sete dos 15 brothers e sisters que permanecem na casa nunca enfrentaram a votação do público
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Março de 2025 às 12:15

Sincerão do BBB 25
Sincerão do BBB 25 Crédito: Reprodução/Globoplay
Chegar ao Paredão no Big Brother Brasil 25 pode significar o fim do jogo para qualquer participante. Com o programa já ultrapassando os 50 dias de confinamento, a dinâmica inicial de duplas foi deixada para trás, e os embates passaram a ser individuais. Ainda assim, sete dos 15 brothers e sisters que permanecem na casa nunca enfrentaram a votação do público.
Desde o início da temporada, sete berlindas foram formadas e nove participantes foram eliminados. No entanto, Vinicius, Thamiris, João Gabriel, João Pedro, Delma, Maike e Eva seguem ilesos.
João Pedro é o novo líder do 'BBB 25'.
João Pedro nunca foi para o paredão Crédito: Fábio Rocha/Globo/Divulgação
Nesta terça-feira, 4, Camilla disputou sua primeira berlinda contra Renata e Vilma e acabou deixando o programa com 94,67% da média dos votos. Ela foi a nona eliminada da temporada e a quinta a sair do jogo em uma disputa individual.
Entre os que já passaram pela experiência do Paredão e continuam na casa, Gracyanne Barbosa, Renata e Guilherme enfrentaram apenas uma disputa e conseguiram escapar da eliminação. Já Vilma e Vitória Strada são as participantes que mais foram para a berlinda até o momento, acumulando três indicações cada.

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