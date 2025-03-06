Novo affair de Anitta é catarinense e presta serviço de assessoria para lutadores

Ian Bortolanza é o novo affair de Anitta Crédito: Reprodução/Divulgação/Linkedin

Foi só Anitta aparecer na Marquês de Sapucaí com um novo affair misterioso que logo os internautas já começaram pesquisar quem seria o homem que não parava de beijar o rosto da cantora.

E, enfim, a identidade dele foi revelada. Trata-se do catarinense Ian Bortolanza. Ele é formado em administração de empresas e, segundo o LinkedIn, trabalha como diretor de uma agência de consultoria e gestão de marketing esportivo.

Nessa empresa, presta assessoria de mídia e produção de conteúdo para lutadores famosos. Dentre eles Rafael dos Anjos, Rangel Farias e Alex Poatan Pereira.

Ele também já trabalhou com representação de marcas multinacionais da área médica no Brasil, com vendas e revendas de produtos hospitalares.

Nas redes sociais, Ian tem um perfil fechado com apenas 5.500 seguidores. A única conta aberta ao público é justamente a da empresa.