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Romance

Novo affair de Anitta é catarinense e presta serviço de assessoria para lutadores

Ian Bortolanza tem perfil discreto na web
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Março de 2025 às 13:30

Ian Bortolanza é o novo affair de Anitta
Ian Bortolanza é o novo affair de Anitta Crédito: Reprodução/Divulgação/Linkedin
Foi só Anitta aparecer na Marquês de Sapucaí com um novo affair misterioso que logo os internautas já começaram pesquisar quem seria o homem que não parava de beijar o rosto da cantora.
E, enfim, a identidade dele foi revelada. Trata-se do catarinense Ian Bortolanza. Ele é formado em administração de empresas e, segundo o LinkedIn, trabalha como diretor de uma agência de consultoria e gestão de marketing esportivo.
Nessa empresa, presta assessoria de mídia e produção de conteúdo para lutadores famosos. Dentre eles Rafael dos Anjos, Rangel Farias e Alex Poatan Pereira.
Ele também já trabalhou com representação de marcas multinacionais da área médica no Brasil, com vendas e revendas de produtos hospitalares.
Nas redes sociais, Ian tem um perfil fechado com apenas 5.500 seguidores. A única conta aberta ao público é justamente a da empresa.
Anitta está solteira desde janeiro após o término com o jogador de futebol Vinícius Souza.

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