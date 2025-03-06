Liberada pelos médicos, Preta Gil mergulha no mar da Bahia

Em fase de pós-operatório de cirurgias delicadas, Preta Gil conseguiu dar seu sonhado mergulho no mar de Salvador nesta quarta-feira de cinzas (5).
Nas redes sociais, a cantora contou aos fãs que foi liberada pelos médicos para, com todos os cuidados, realizar o desejo. "Consegui autorização para dar um mergulho. Eu estava sonhando no hospital com esse píer, especificamente", falou.
Preta fez o passeio acompanhada da neta, Sol de Maria, e dos amigos Soraya Rocha, Hugo da Luz e Gominho.
Vestindo maiô branco estampado, ela explicou o motivo dos cuidados redobrados ao entrar no mar. Além da bolsa de colostomia, a artista está usando um dreno. Ela passou cerca de dois meses internada entre dezembro e fevereiro.
"Tenho uma cicatriz no bumbum muito grande e os pontos abriram. Agora estão fechando, ainda estão em fase de cicatrização. Mas eu esperei muito por esse dia", disse. "Chegou o dia de agradecer, dar um mergulho e receber esse axé de Iemanjá."
Na sexta-feira de Carnaval (28), Preta recebeu a imprensa no camarote de sua família, o Expresso 2222. "O Carnaval é uma parte de mim", disse.
Ela recebeu alta no dia 11 de fevereiro, após quase dois meses internada no Sírio Libanês, em São Paulo. Em dezembro, Preta passou por uma cirurgia delicada para a remoção de tumores. Ela foi diagnosticada com câncer colorreta no início de 2023.