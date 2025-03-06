Liberada pelos médicos, Preta Gil mergulha no mar da Bahia

Em pós-operatório, Preta Gil mergulha no mar Crédito: Reprodução/Instagram/@pretagil

Em fase de pós-operatório de cirurgias delicadas, Preta Gil conseguiu dar seu sonhado mergulho no mar de Salvador nesta quarta-feira de cinzas (5).

Nas redes sociais, a cantora contou aos fãs que foi liberada pelos médicos para, com todos os cuidados, realizar o desejo. "Consegui autorização para dar um mergulho. Eu estava sonhando no hospital com esse píer, especificamente", falou.

Preta fez o passeio acompanhada da neta, Sol de Maria, e dos amigos Soraya Rocha, Hugo da Luz e Gominho.

Vestindo maiô branco estampado, ela explicou o motivo dos cuidados redobrados ao entrar no mar. Além da bolsa de colostomia, a artista está usando um dreno. Ela passou cerca de dois meses internada entre dezembro e fevereiro.

"Tenho uma cicatriz no bumbum muito grande e os pontos abriram. Agora estão fechando, ainda estão em fase de cicatrização. Mas eu esperei muito por esse dia", disse. "Chegou o dia de agradecer, dar um mergulho e receber esse axé de Iemanjá."

Na sexta-feira de Carnaval (28), Preta recebeu a imprensa no camarote de sua família, o Expresso 2222. "O Carnaval é uma parte de mim", disse.