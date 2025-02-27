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Carnaval

Preta Gil estará no Carnaval de Salvador, confirma Flora Gil

Após receber alta, cantora vai viajar para curtir o camarote da família, o Expresso 2222
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Fevereiro de 2025 às 08:11

Preta Gil
Preta Gil Crédito: Reprodução @Pretagil
Cerca de duas semanas após receber alta do hospital, Preta Gil se prepara para curtir, dentro das possibilidades, o Carnaval de Salvador com a família.
A madrasta Flora Gil confirmou a presença da enteada nesta quarta-feira (26), na coletiva de imprensa do camarote Expresso 2222.
Flora destacou os meses difíceis que a família tem passado com o tratamento oncológico de Preta.
"Vocês acompanharam a luta da Preta e ela vem para a Bahia. Com isso, eu já ganhei o Carnaval. Ela sair de São Paulo, pegar um avião e vir para cá, estar aqui na Bahia, estar aqui no camarote, não sei se todos os dias, mas isso é importante porque faz com que a gente trabalhe com mais felicidade", disse Flora.
"A gente vem de um ano com uma turbulência com a saúde da Preta e agora me dá um alívio quando eu penso assim: 'Preta está chegando'. Vem como um bálsamo para mim. Aqui é o lugar que ela mais gosta no mundo, a Bahia", disse a esposa de Gil ao site Alô Alô Bahia.
Preta recebeu alta no dia 11 de fevereiro, após quase dois meses internada no Sírio Libanês, em São Paulo. Em dezembro, ela passou por uma cirurgia delicada para a remoção de tumores. Preta foi diagnosticada com câncer no intestino (também chamado de câncer colorretal) no início de 2023.

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