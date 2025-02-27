Preta Gil estará no Carnaval de Salvador, confirma Flora Gil

Preta Gil Crédito: Reprodução @Pretagil

Cerca de duas semanas após receber alta do hospital, Preta Gil se prepara para curtir, dentro das possibilidades, o Carnaval de Salvador com a família.

A madrasta Flora Gil confirmou a presença da enteada nesta quarta-feira (26), na coletiva de imprensa do camarote Expresso 2222.

Flora destacou os meses difíceis que a família tem passado com o tratamento oncológico de Preta.

"Vocês acompanharam a luta da Preta e ela vem para a Bahia. Com isso, eu já ganhei o Carnaval. Ela sair de São Paulo, pegar um avião e vir para cá, estar aqui na Bahia, estar aqui no camarote, não sei se todos os dias, mas isso é importante porque faz com que a gente trabalhe com mais felicidade", disse Flora.

"A gente vem de um ano com uma turbulência com a saúde da Preta e agora me dá um alívio quando eu penso assim: 'Preta está chegando'. Vem como um bálsamo para mim. Aqui é o lugar que ela mais gosta no mundo, a Bahia", disse a esposa de Gil ao site Alô Alô Bahia.