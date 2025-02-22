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Estado de saúde

Preta Gil desmente notícia falsa sobre sua morte publicada no Instagram

Cantora, que enfrenta um câncer, publicou uma atualização de seu estado de saúde nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Fevereiro de 2025 às 08:58

Preta Gil
Preta Gil Crédito: Reprodução @Pretagil
A artista Preta Gil desmentiu o anúncio de sua morte feito por uma usuária no Instagram. A cantora, que enfrenta um câncer, publicou uma atualização de seu estado de saúde e deixou um aviso para a autora da notícia falsa.
"Oi querida! Eu estou vivíssima, ainda estou aqui e estarei por muito tempo. Que loucura", disse Preta ao mencionar a publicação da usuária Paula Costa em seus stories do Instagram.

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A postagem lamentava a partida da artista. "Infelizmente, ela se foi! Uma perda muito triste, lutou muito. Gratidão pelas músicas que deixou para nos alegrar. Deus receba Preta Gil."
No perfil da mulher, diversos usuários pediram a exclusão da postagem e exigiram respeito com o atual estado de saúde em que Preta se encontra.
"Obrigada por avisar, eu pesquisei e deu esse resultado. Nossa, vergonha. Deus ajude ela com mais saúde", respondeu a usuária.
Outros perfis do Instagram ainda acusaram a mulher de estar buscando por engajamento de maneira lamentável.

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