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'Não sei controlar a dor': Preta Gil revela dificuldades após alta hospitalar

Cantora deixou hospital após 55 dias internada e segue tratamento em casa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 14:36

Cantora deixou hospital após 55 dias internada
Cantora deixou hospital após 55 dias internada Crédito: Reprodução/Instagram/@pretagil
Preta Gil compartilhou com os fãs detalhes sobre sua adaptação à rotina em casa após receber alta na última terça-feira, 11. A cantora, que passou 55 dias internada para a retirada de tumores, revelou que ainda enfrenta dificuldades, especialmente no controle da dor.
Segundo a artista, durante a internação, todo o suporte médico estava disponível imediatamente, mas agora o processo exige mais paciência.
"Estou em casa, me adaptando. Não é fácil essa adaptação. Estou aqui estranhando tudo. Minha cama é alta demais e aí: como eu deito? Como eu fico? Como me posiciono? No hospital estava tudo no esquema, sabe? Tem dor e não sei como controlar a dor. No hospital era só tomar um remédio na veia que melhorava a dor. Aqui é mais difícil. Tudo isso requer paciência e a vinda para casa é uma etapa muito importante."
Apesar dos desafios, Preta destacou que essa fase é um passo essencial para sua recuperação. "Agora começa uma nova etapa de reabilitação, de preparação para o meu corpo ficar bom. Não acabou, é só uma fase, um momento importante que venci", disse. Ela segue sob acompanhamento de uma equipe de enfermeiros e mantém o tratamento em casa. "Mesmo ainda com dreno e sonda, sair do hospital é fundamental para retomar a rotina e melhorar aos poucos", completou.
Internação e tratamento contra o câncer
Preta Gil foi diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023 e iniciou um tratamento com quimioterapia e radioterapia. Apesar de um quadro inicial de cura, a doença voltou meses depois, atingindo quatro áreas do corpo: dois linfonodos, o peritônio e o ureter.
Em dezembro do ano passado, a cantora passou por uma cirurgia complexa de 21 horas para a remoção dos tumores, além de implantar uma bolsa de colostomia definitiva. Na semana passada, ela precisou passar por um novo procedimento para suturar pontos.

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