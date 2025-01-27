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Internada

Preta Gil coloca bolsa de colostomia definitiva

Na noite deste domingo (26), a cantora publicou um vídeo em seu perfil do Instagram. Ela segue internada no Sírio-Libanês
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Janeiro de 2025 às 15:12

Preta Gil coloca bolsa de colostomia definitiva
Preta Gil coloca bolsa de colostomia definitiva Crédito: Reprodução Instagram / @pretagil
Na gravação, a artista explica como está se sentindo após a cirurgia para retirada de tumores que durou 21 horas, feita em dezembro do ano passado. "Amores, sei que estou sumidinha, mas eu precisei ficar afastada das redes para me concentrar totalmente na minha reabilitação. Eu não tinha ideia que essa cirurgia fosse ser tão difícil. Os médicos falaram, mas a gente nunca acredita, né? Como eu já tinha feito uma [cirurgia] no ano passado, eu me baseei nela e essa está sendo completamente diferente", iniciou ela.
Preta ainda contou que está se exercitando e evoluindo cada dia mais. "É um desafio muito maior, é diário, e eu precisei realmente ficar afastada para me concentrar em mim mesma, em ficar boa e em poder sair daqui mais breve possível. Estou no hospital, no Sírio-Libanês. Estou me reabilitando. Estou bem. Estou me alimentando bem, estou andando, estou me exercitando, estou melhorando cada dia mais".
Desta vez, ela ficará com a bolsa de colostomia, um dispositivo que recebe fezes e gases quando o intestino não funciona corretamente. Ela também disse que os resultados dos seus exames também estão cada vez melhores. "Tudo só melhora, mas é difícil. É um reaprender a fazer muitas coisas. Estou me acostumando com a minha bolsinha de colostomia. Sim, eu tive que colocar um pouco uma bolsa de colostomia. Dessa vez definitiva e não provisória como foi a do ano passado. Dessa vez eu vou ficar para sempre com essa bolsinha e sou muito grata a ela por isso. Estou me acostumando".
A cantora aproveitou para fazer um agraciamento a todos os profissionais do hospital. "Estou muito bem amparada. Estou muito bem assistida, não só pelos médicos, mas também por Deus, pelos orixás, pelas minhas santinhas e isso faz toda a diferença. O amor de vocês faz toda a diferença. Chega até aqui a preocupação de vocês e eu sei que vocês estavam preocupados, porque eu tô sumidinha já há um tempo e eu não gosto de deixar vocês preocupados, então quis vir aqui falar com vocês pessoalmente".
Por fim, Preta Gil disse que ainda passará mais um tempo afastada das redes sociais, pois "o desafio está sendo grande". "Conforme eu fui me sentindo bem, conforme eu vou me sentindo à vontade com vocês de novo, eu estarei. Estou me cuidado", concluiu.

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