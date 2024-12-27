Preta Gil continua na UTI, mas apresenta melhora e já se alimenta por via oral

Preta Gil Crédito: Reprodução @pretagil

Uma semana após passar por uma cirurgia, Preta Gil vem apresentando boa recuperação. A cantora segue internada na UTI do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

A equipe de redes sociais atualizou o estado de saúde da cantora nesta quinta-feira (26). Segundo o boletim médico, Preta está estável, já está se alimentando por via oral e andando.

A artista está sendo acompanhada pelas equipes lideradas pelos médicos Roberto Kalil Filho, Roberta Saretta, Fernanda Caparelli e Frederico Teixeira.

Em tratamento contra um câncer, Preta deu entrada no Sírio-Libanês na noite de quarta-feira (18) e pediu por orações antes do procedimento.

"Aqui estou eu, mais uma vez, diante de uma cirurgia muito grande, mas minha fé, minha vontade de viver é maior que tudo. O sentimento agora é de gratidão e muito amor no coração", disse Preta.

Há duas semanas, a artista esteve em Nova York para conversar com uma médica especialista em tratamento oncológico.