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Preta Gil continua na UTI, mas apresenta melhora e já se alimenta por via oral

Hospital atualiza estado de saúde da cantora, que passou por cirurgia há uma semana
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Dezembro de 2024 às 09:09

Preta Gil
Preta Gil Crédito: Reprodução @pretagil
Uma semana após passar por uma cirurgia, Preta Gil vem apresentando boa recuperação. A cantora segue internada na UTI do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.
A equipe de redes sociais atualizou o estado de saúde da cantora nesta quinta-feira (26). Segundo o boletim médico, Preta está estável, já está se alimentando por via oral e andando.
A artista está sendo acompanhada pelas equipes lideradas pelos médicos Roberto Kalil Filho, Roberta Saretta, Fernanda Caparelli e Frederico Teixeira.
Em tratamento contra um câncer, Preta deu entrada no Sírio-Libanês na noite de quarta-feira (18) e pediu por orações antes do procedimento.
"Aqui estou eu, mais uma vez, diante de uma cirurgia muito grande, mas minha fé, minha vontade de viver é maior que tudo. O sentimento agora é de gratidão e muito amor no coração", disse Preta.
Há duas semanas, a artista esteve em Nova York para conversar com uma médica especialista em tratamento oncológico.
Preta tratou o câncer colorretal no ano passado, mas a doença voltou em agosto deste ano e evoluiu para uma metástase em quatro locais: em duas estruturas do sistema linfático, conhecidos como linfonodos; no peritônio, membrana que reveste órgãos como intestino, fígado e estômago; e no ureter, tubo por onde passa a urina.

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