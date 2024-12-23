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Internada

Preta Gil está acordada e conversando, mas segue na UTI, diz boletim médico

A cantora segue internada na Unidade de Terapia do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ser submetida a cirurgia para a retirada de tumores
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 14:37

Preta Gil
Preta Gil segue internada na UTI Crédito: Reprodução @Pretagil
Preta Gil, 50, segue internada na Unidade de Terapia do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ser submetida a cirurgia para a retirada de tumores - o procedimento faz parte do tratamento contra câncer no intestino.
Preta Gil segue estável, acordada e conversando, disse em nota o boletim divulgado nas redes sociais da cantora
A assessoria da cantora emitiu um novo boletim no início da tarde desta segunda (23). "A paciente encontra-se estável, acordada e conversando. Ela permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)."
No último domingo (22), Malu Barbosa, amiga da cantora, refletiu sobre o momento em que está vivendo com a amiga. "Saúde é a base de tudo. Cuide-se, priorize-se e esteja presente para você e para quem ama."
Na quinta-feira (19), Preta Gil foi submetida a cirurgia longa para remoção de tumores. O procedimento começou na manhã de quinta e só terminou na madrugada de sexta-feira (20).
Cirurgia foi marcada após a equipe médica identificar que a quimioterapia não foi tão eficaz quanto esperava. Após a descoberta da ineficácia do tratamento, ela foi aconselhada a procurar uma especialista no seu caso, motivo pelo qual viajou até Nova York (EUA). "Vim para ter uma consulta [...] para ouvir uma segunda opinião", disse.

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