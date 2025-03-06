Filho de Milton Nascimento diz que pai tem diagnóstico de Parkinson

O cantor Milton Nascimento Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo

Pela primeira vez, o filho de Milton Nascimento, o empresário Augusto Nascimento, fala sobre o diagnóstico de Parkinson do pai.

Segundo ele, em entrevista ao Jornal Nacional, o cantor, que está com 82 anos, recebeu esse diagnóstico há dois anos, mas convive bem com a doença dentro do possível.

O Parkinson é uma doença neurológica que afeta os movimentos do corpo. "Isso vem trazendo limitações com a idade, com a questão da diabete. Só que, em paralelo, ele está feliz com a vida. Está empenhado com o lance da Portela, com todas as homenagens e honrarias que ele vem recebendo", disse.

No Carnaval deste ano, Milton foi o grande homenageado da Portela. A agremiação terminou a apuração em quinto lugar.