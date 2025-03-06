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Saúde

Filho de Milton Nascimento diz que pai tem diagnóstico de Parkinson

Cantor, que está com 82 anos, recebeu o diagnóstico há dois anos, mas convive bem com a doença dentro do possível
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Março de 2025 às 09:53

O cantor Milton Nascimento
O cantor Milton Nascimento Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo
Pela primeira vez, o filho de Milton Nascimento, o empresário Augusto Nascimento, fala sobre o diagnóstico de Parkinson do pai.
Segundo ele, em entrevista ao Jornal Nacional, o cantor, que está com 82 anos, recebeu esse diagnóstico há dois anos, mas convive bem com a doença dentro do possível.
O Parkinson é uma doença neurológica que afeta os movimentos do corpo. "Isso vem trazendo limitações com a idade, com a questão da diabete. Só que, em paralelo, ele está feliz com a vida. Está empenhado com o lance da Portela, com todas as homenagens e honrarias que ele vem recebendo", disse.
No Carnaval deste ano, Milton foi o grande homenageado da Portela. A agremiação terminou a apuração em quinto lugar.
Em novembro de 2022, Milton Nascimento se aposentava dos palcos após uma turnê nacional. Foram mais de 60 anos de carreira.

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