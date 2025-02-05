Nota

Ministério da Cultura repudia Grammy por negar lugar a Milton Nascimento

Cantor brasileiro não foi à premiação, à qual concorria, depois de organização reservar assento a ele nas arquibancadas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 09:29

O cantor Milton Nascimento se apresenta durante o show
O cantor Milton Nascimento Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
O Ministério da Cultura, o MinC, divulgou nesta terça-feira (4) uma nota de repúdio ao Grammy pelo tratamento da premiação ao cantor Milton Nascimento. O brasileiro, que concorria na categoria de melhor álbum de jazz vocal por "Milton + Esperanza", optou por não ir ao evento depois da organização negar a ele um lugar entre as mesas principais da festa.
No comunicado à imprensa, o órgão critica a cerimônia por escolher alocar o músico em um lugar da Cryptocom Arena -onde o evento aconteceu- que era incompatível com a sua reputação. "A decisão da Academia [de Gravação] de posicioná-lo em um local incompatível com sua trajetória, prestígio internacional e necessidades físicas demonstra falta de sensibilidade e respeito a um dos maiores nomes da música brasileira", escreveu o MinC na nota.
"Milton Nascimento, ícone da cultura nacional, coleciona prêmios e reconhecimentos que atravessam gerações e fronteiras. Sua obra influenciou artistas em todo o mundo, elevando a música brasileira a patamares de excelência. Com sua voz única e composições memoráveis, Milton seguirá sendo celebrado por aqueles que compreendem e respeitam sua imensa contribuição à música."
Na última segunda-feira, o cantor disse em suas redes sociais a organização escolheu um assento na arquibancada para ele, ao invés de posicioná-lo junto da colega de disco Esperanza Spalding. A idade avançada do cantor não permitia que ele subisse e descesse escadas, o que o levou a desistir de participar da premiação.
Na noite do evento, Spalding acusou a Academia de Gravação de recusar um lugar para o brasileiro.
Milton Nascimento e Esperanza Spalding perderam o Grammy de melhor álbum de jazz vocal para Samara Joy, que venceu a categoria com o disco "A Joyful Holiday".

