Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Grammy

Milton Nascimento desistiu de ir ao Grammy por ter que sentar na arquibancada

Cantor brasileiro esclareceu o caso em suas redes sociais após artista Esperanza Spalding acusar Academia de negar lugar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 08:59

O cantor Milton Nascimento
O cantor Milton Nascimento Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo/Fabio Rocha - 15.nov.2023/Globo
O cantor Milton Nascimento negou a informação de que teve assento negado na cerimônia de premiação do Grammy no último domingo (2). Em seu perfil no Instagram, o brasileiro afirmou nesta segunda-feira (3) que houve uma confusão nos convites e que por isso ele decidiu não comparecer ao evento.
Milton concorria ao prêmio de melhor álbum de jazz vocal por "Milton + Esperanza", disco feito em parceria com a americana Esperanza Spalding. Na noite da premiação, a cantora acusou a Academia de Gravação de recusar um lugar para o brasileiro.
Segundo Milton, a equipe do disco percebeu no dia anterior ao evento que a organização destinara o músico a um lugar na arquibancada. Ele diz que a premiação, quando questionada pelo time de Esperanza, afirmou que ficariam nas mesas apenas os artistas que eles queriam na transmissão oficial.
Ainda de acordo com o brasileiro, a decisão de não ir ao Grammy foi tomada por conta da sua idade avançada e da sua impossibilidade de subir e descer escadas. "Tendo em vista a carreira vitoriosa, o
reconhecimento e o respeito conquistado pelo genial artista brasileiro, optamos pela ausência dele na cerimônia principal", escreveu o cantor no Instagram.

Veja Também

Beyoncé vence o Grammy de álbum do ano pela primeira vez após quatro derrotas

Karla Sofía Gascón desativa conta no X após resgate de publicações ofensivas

Regina Duarte elogia o filme 'Babygirl'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos milton nascimento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados