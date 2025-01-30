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Cinema

Regina Duarte elogia o filme 'Babygirl'

No longa, Nicole Kidman vive uma poderosa CEO que se apaixona por um estagiário. Os dois iniciam um romance com jogos de poder e submissão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 09:52

Filme
Filme "Babygirl", protagonizado por Nicole Kidman Crédito: Divulgação
Regina Duarte, 77, já tem seu filme favorito do ano -e não é "Ainda Estou Aqui". A atriz amou "Babygirl", protagonizado por Nicole Kidman, e fez uma resenha em suas redes sociais elogiando o filme.
"O melhor filme que tive o privilégio de ver nesta última década", descreveu Regina. No longa da holandesa Halina Reijn, Nicole Kidman vive uma poderosa CEO que se apaixona por um estagiário. Os dois iniciam um romance tórrido com muitos jogos de poder e submissão.
"Ator demais, que eu até então desconhecia. É estupendo, para usar um termo do meu tempo", escreveu a atriz sobre Harris Dickinson, que vive o estagiário. Já a performance de Nicole Kidman, ela considerou "extraordinária".
"O filme nos dá uma aula de sexo de alta qualidade indicada para homens e mulheres interessados em prazeres carnais. Confere aí nos cinemas, volta aqui e me conta o que você achou", indicou a atriz.
Apesar de aclamado, o filme ficou de fora da lista de indicados ao Oscar.

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