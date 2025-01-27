Semana do Cinema terá ingresso a R$ 10: saiba quando começa

A Semana do Cinema vai de 6 a 12 de fevereiro. Crédito: Dean Drobot | Shutterstock

Redes de cinema como Cinemark, UCI, Cinépolis e Kinoplex se juntaram e vão realizar, no próximo mês, a Semana do Cinema, que terá ingressos a R$ 10. A novidade é bem-vinda, especialmente às vésperas do Oscar. É a chance de maratonar vários indicados no precinho.

A Semana do Cinema vai de 6 a 12 de fevereiro. Neste período, além dos ingressos a R$ 10, as redes vão oferecer combos de refrigerante e pipoca a preços promocionais.

Os ingressos da Semana do Cinema valem para todos os filmes em cartaz nas redes. Eles podem ser comprados diretamente nas bilheterias ou pelos canais on-line. Neste segundo caso, o cinéfilo terá que indicar que está comprando ingressos na "Promoção: Semana do Cinema".

Semana do Cinema e o Oscar

Quem esperar a Semana do Cinema para colocar os filmes do Oscar em dia terá a chance de assistir a filmes como o brasileiro Ainda Estou Aqui, Anora, Nosferatu, Conclave e Wicked, que já estão em cartaz.