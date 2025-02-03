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Grammy

Beyoncé vence o Grammy de álbum do ano pela primeira vez após quatro derrotas

Artista deixa de ser esnobada na principal categoria do evento com 'Cowboy Carter', obra que discute a negritude no country
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Fevereiro de 2025 às 09:01

A cantora Beyoncé em ensaio de 'Cowboy Carter', seu oitavo álbum
A cantora Beyoncé em ensaio de 'Cowboy Carter', seu oitavo álbum Crédito: Reprodução/Divulgação
A cantora Beyoncé venceu pela primeira vez o Grammy de álbum do ano com seu "Cowboy Carter", quebrando a esnobada que vinha recebendo nessa categoria da premiação. Apesar de ser recordista de indicações e vitórias no Grammy, Beyoncé nunca havia sido contemplada com o principal troféu, tendo sido derrotada quatro vezes desde 2010.
Ela venceu a estatueta com um disco dedicado ao country, ritmo atrelado à fatia mais branca, rural e conservadora dos Estados Unidos. Com o álbum, Beyoncé reivindicou espaço e injetou negritude no gênero.
A cantora nascida no Texas, tido como berço do country americano, se tornou a quarta mulher negra a ter o troféu de melhor álbum em 67 edições do prêmio. Antes dela venceram Natalie Cole, Whitney Houston e Lauryn Hill ao longo dos anos 1990.
Beyoncé concorreu à esta estatueta pela primeira vez em 2010, pelo álbum "I Am Sasha Fierce", quando foi derrotada por Taylor Swift com "Fearless". Cinco anos depois voltou à disputa com seu autointitulado "Beyoncé", que perdeu para o álbum "Morning Phase", do cantor Beck.
Em 2017 a artista viu o troféu ir para as mãos de Adele, quando concorria com seu aclamado "Lemonade", e perdeu de novo a chance de sair vitoriosa há dois anos, quando seu "Renaissance" foi superado pelo "Harry's House" do britânico Harry Styles. Esta, em especial, foi uma derrota controversa, apontada como injusta por especialistas.
É polêmico também o fato de que Beyoncé sempre perdeu para artistas brancos e de carreira mais curta que a dela. O Grammy é frequentemente acusado de ter viés racista, críticas que aumentaram há cinco anos, quando The Weeknd ficou de fora da lista de indicados com "After Hours", um dos álbuns de maior sucesso daquele ano.
Por isso havia tanto expectativa para que Beyoncé fosse finalmente reconhecida desta vez. Ela recebeu 11 indicações com o "Cowboy Carter", incluindo gravação e canção do ano para "Texas Hold'Em".
O álbum foi aclamado pela crítica, apesar de não ter gerado hits. É um projeto conceitual, carregado de política, distante do pop chiclete que Beyoncé fazia no começo da carreira.
O Grammy sabia de sua dívida com Beyoncé. No ano passado, em discurso no palco da premiação, o rapper Jay-Z, marido da cantora, criticou o evento por nunca ter contemplado ela como troféu de álbum do ano. "Maior número de Grammy vencidos [na história], e ela nunca levou a categoria de álbum do ano. Como pode isso?", ele disse.

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