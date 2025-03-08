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Fernanda Torres curte férias após campanha do Oscar

Fernanda Torres, 59, avisou que, após a maratona de divulgação de "Ainda Estou Aqui", só iria pensar em descansar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Março de 2025 às 10:27

Fernanda Torres no Oscar 2025
Fernanda Torres curte férias após campanha do Oscar Crédito: REUTERS/Aude Guerrucci/Folhapress
Fernanda Torres, 59, avisou que, após a maratona de divulgação de "Ainda Estou Aqui", só iria pensar em descansar. Nesta sexta-feira (7), a atriz provou que está cumprindo direitinho sua meta. Em um vídeo publicado no Instagram, ela aparece tomando uma chuveirada em meio à natureza. "Descanso da guerreira", escreveu na legenda a intérprete de Eunice Paiva no longa de Walter Salles, vencedor do Oscar 2025 de Melhor Filme Estrangeiro.
Com apenas uma hora no ar, o post de Fernanda já havia ultrapassado 290 mil curtidas e mais de 13 mil comentários. Nas imagens, a atriz se refresca e dança ao som de "Three Little Birds", de Bob Marley & The Wailers, no trecho: "Não se preocupe, porque cada pequena coisa vai dar certo".
Fernanda fez história ao conquistar, em janeiro, o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz de Filme de Drama, tornando-se a primeira brasileira a levar a estatueta.
A atriz recusou o convite do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para participar do desfile das Campeãs no sábado (8), na Sapucaí, conforme noticiado pela reportagem.

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