Erika Januza anuncia que não é mais rainha de bateria da Viradouro

Erika Januza não é mais rainha de bateria da Viradouro Crédito: Reprodução @Erikajanuza

Erika Januza não é mais rainha de bateria da Viradouro. A atriz anunciou sua despedida do posto nesta sexta-feira (7), após quatro anos à frente dos ritmistas da escola de samba de Niterói, que tirou o quarto lugar no Desfile das Escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro. "Vou sentir muita saudade. Fui muito feliz aqui", começou Erika em um vídeo.

Januza chorou no depoimento gravado nos bastidores do desfile no domingo (2), que vai ao ar no último episódio do programa "Rainhas, Além da Avenida", nesta sexta-feira, no GNT. "Quando me tornei rainha, meus presidentes me disseram que não queriam um reinado muito longo. A Viradouro me pediu o cargo... o cargo não é meu, eu sou só um instrumento".

A atriz ainda destacou que ser rainha de bateria foi uma grande realização: "Obrigada por um dos maiores presentes que recebi na minha vida. Eu tinha o sonho de ser rainha de bateria, e me entreguei completamente. Fiz tudo o que pude para dar o meu melhor para vocês", disse Erika.

Segundo ela, o cargo foi solicitado de volta no final do ano passado. "Estou triste, mas é um ciclo que se encerra". Erika deve voltar à avenida neste sábado (8) para o Desfile das Campeãs.

Momentos após a famosa se despedir da escola, foi a vez do presidente de honra da Viradouro, Marcelo Calil, se pronunciar. Por meio das redes sociais, ele explicou a decisão de alternar o posto. "Quando convidamos, em 2021, Erika Januza para ocupar o posto de rainha de bateria da Viradouro, não imaginávamos que teríamos uma parceria tão bem-sucedida. Na função de reinar à frente dos ritmistas de mestre Ciça, a atriz deu show de dedicação nessas quatro temporadas", iniciou Calil.