Jurada que não deu notas criticou escola por excesso de 'termos em iorubá'

Desfile da Unidos de Padre Miguel no carnaval Crédito: Luiz Gomes /Fotoarena/Folhapress

A jurada Ana Paula Fernandes, contratada para julgar os sambas-enredo das escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro, despontuou a UPM (Unidos de Padre Miguel) pelo "excesso de termos em iorubá" na letra de seu samba apresentado na Sapucaí, no domingo (2).

Unidos de Padre Miguel perdeu ponto por "excesso de termos em iorubá" no seu samba-enredo. Neste ano, a agremiação levou para a Sapucaí o enredo "Egbé Iyá Nassô", sobre a trajetória da africana Iyá Nassô e do Terreiro da Casa Branca do Evangelho Velho.

Para Ana Paula Fernandes, a agremiação usou de forma "excessiva termos em iorubá". No total, a jurada despontuou a UPM em 0,3 décimos e atribuiu nota 9,7 ao samba-enredo da escola.

Dos decréscimos, Ana Paula alegou que 0,1 foi porque no samba-enredo "há trechos de difícil entendimento devido ao excesso de termos em iorubá". Fernandes ainda tirou 0,1 pelo fato de "o encadeamento semântico" da letra deixar "dúvidas quanto à narrativa", ou seja, ter sido "confuso". Ela também despontuou a escola em 0,1 por uma questão de melodia. Fernanda escreveu que "a obra apresenta encadeamento linear, sem maiores inovações dentro da linguagem do samba-enredo".

UPM rebateu a justificativa da jurada para despontuar seu samba-enredo. "Despontuar uma escola por utilizar o dialeto de sua cultura é, no mínimo, uma avaliação despreparada. Esquecer nossa oralidade para atender um acadêmico não negro não está nos planos da nossa escola".

Unidos de Padre Miguel recebeu três notas 9,9 e uma nota 9,7 por seu samba-enredo. A menor nota que foi atribuída por Ana Paula não foi contabilizada no somatório final da escola nesse quesito, que teve pontuação total de 29,6.

JUSTIFICATIVA RENDEU CRÍTICAS

A vereadora Tainá de Paula (PT-RJ) ironizou a crítica da jurada. "Segundo os jurados do Carnaval Carioca, a Unidos de Padre Miguel foi penalizada por 'excesso de termos em iorubá'. Um enredo que trata sobre Iyá Nassô, matriarca do candomblé Ketu, deveria cantar sua história em termos europeus?".

João Raphael, mestre em educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, citou racismo na avaliação da jurada. "Retirar ponto da Unidos de Padre Miguel por excesso de termos em iorubá, além de racismo explícito, é um excelente exemplo do despreparo dos jurados em relação a temas ligados ao continente africano, que, diga-se de passagem, povoaram belamente a Sapucaí este ano".

A jurada Ana Paula Fernandes é a mesma que "esqueceu" de dar notas para três escolas que desfilaram na terça-feira (4). Ela é doutora em Sociologia e Letras e trabalha com pesquisa de percussão afro-brasileira e este foi seu primeiro ano como julgadora dos desfiles das escolas fluminenses. A reportagem não conseguiu contato com a jurada. O espaço segue aberto para manifestação. Reportagem pediu posicionamento da Liesa, responsável pela organização do Carnaval do Rio, mas não obteve retorno.

UPM VAI CONTESTAR REBAIXAMENTO

A Unidos de Padre Miguel vai recorrer de seu rebaixamento do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. Ela alega "inconsistências graves" nas justificativas das notas atribuídas à agremiação, inclusive que a apontou a recorrência dos termos em iorubá no seu samba-enredo.

UPM vai apresentar recurso junto à Liesa. Escola afirmou que "está reunindo todos os elementos necessários para apresentar um pedido formal, baseado em uma análise criteriosa das justificativas divulgadas" sobre as notas dadas ao seu desfile.

Agremiação apontou que foram identificadas "inconsistências graves" por parte dos julgadores em relação ao desfile apresentado na Sapucaí. A UPM cita como exemplo dessas supostas inconsistências "penalizações em quesitos específicos devido a uma falha técnica no caminhão de som, um problema alheio à responsabilidade da Unidos de Padre Miguel e que, portanto, não deveria ter resultado em perda de pontos".