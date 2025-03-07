Liesa cita 'erros de digitação' e nega divergências de notas no Carnaval

A Beija-Flor foi a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro em 2025 Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress

A Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) disse que houve "pequenos erros de digitação" e negou qualquer "divergência" nas notas do Grupo Especial do Carnaval do Rio.

Mais cedo nesta quinta-feira (6), a Liesa havia divulgado o mapa da apuração das notas com inconsistências nas pontuações da Grande Rio, de modo que deu a entender que a agremiação de Caxias teria sido a campeã, não a Beija-Flor. Grande Rio afirmou que vai questionar essas "inconsistências".

Liesa afirmou que as pontuações divergentes da Grande Rio no mapa em relação àquelas anunciadas durante leitura das notas ontem foi devido a "um erro de digitação". "Ocorreu a divulgação equivocada do mapa de notas do Rio Carnaval 2025, com alterações nas notas das agremiações Estação Primeira de Mangueira e Acadêmicos do Grande Rio no quesito bateria", informou a Liga.

Organização pediu desculpas "pelo transtorno a toda comunidade do Carnaval". "As notas já estão corrigidas e as justificativas divulgadas em nosso site oficial", completou.

Liesa também divulgou foto das notas atribuídas pelos jurados no quesito bateria. Nas imagens, é possível ver que a Grande Rio recebeu duas notas 10 e duas notas 9,9, conforme tinha sido anunciado inicialmente. As justificativas dos julgadores para as notas com decréscimos citam problemas de sonoros da bateria da agremiação.

GRANDE RIO VAI QUESTIONAR

Em comunicado oficial, a agremiação de Caxias afirmou que vai contestar o resultado que deu vitória para Beija-Flor. Grande Rio destacou que a "inconsistência" foi notada no site oficial da Liesa "referente às notas do quesito bateria divulgadas durante a apuração do Grupo Especial".

Grande Rio afirmou que isso "interfere diretamente no somatório oficial de notas da apuração, que também foi divulgado de forma inconsistente no site oficial da Liesa". "Com a nota divulgada, o somatório correto para Acadêmicos do Grande Rio seria de 270 pontos, que igualaria a pontuação da coirmã Beija-Flor de Nilópolis e constataria um empate entre as escolas, sagrando ambas como campeãs do Rio Carnaval 2025", diz a nota.

Questionamento sobre inconsistências será feito durante plenária oficial da Liesa com as escolas do Grupo Especial nesta sexta-feira (7). "Desde já, reiteramos nosso total respeito à entidade, nossas coirmãs e, principalmente, à comunidade e torcedores da nossa escola. Estaremos sempre em busca dos esclarecimentos de todo e qualquer fato que possa impactar a transparência do nosso Carnaval", completou a agremiação.

ERRO DA LIESA

No mapa divulgado pela Liesa, a Grande Rio aparece com três notas 10 e uma nota 9,9 no quesito bateria. No entanto, durante o anúncio oficial das notas que foi transmitido ao vivo na tarde de ontem, a Grande Rio recebeu dois 10 e dois 9,9 nesse quesito.

Erro de digitação da Liesa foi na nota da última jurada. No quesito bateria, a Grande Rio recebeu 10 do primeiro julgador, 9,9 do segundo, 10 do terceiro e 9,9 da última jurada, não 10 como digitou a Liesa em seu mapa de notas.

Caso Grande Rio tivesse tirado três notas 10 e apenas um 9,9 no quesito bateria a escola teria empatado em primeiro lugar com a Beija-Flor. Porém, no quesito desempate, a agremiação de Caxias teria levado a melhor, batido a escola de Nilópolis e conquistado o bicampeonato. Mas isso não aconteceu.

Liesa excluiu o mapa divulgado anteriormente e publicou outro retificado. No novo mapa, a Grande Rio aparece apenas com dois 10 na avaliação de sua bateria, não três.

EMPATE DARIA VITÓRIA À GRANDE RIO

Grande Rio perdeu título por um décimo. A agremiação de Caxias somou 269,9 pontos, enquanto a Beija-Flor contabilizou 270 pontos.

Diferença entre as escolas aconteceu no quesito bateria. A Beija-Flor recebeu quatro notas 10, mas como uma nota é descartada, somou 30 pontos. A Grande Rio, porém, recebeu duas notas 10 e duas notas 9,9. Com o descarte de uma nota, a pontuação final foi de 29,9.

Beija-Flor pontuou com a nota máxima, 30, em todos os nove quesitos. A Grande Rio, por sua vez, pontuou no máximo em oito requisitos e só perdeu um décimo ao ter sua bateria julgada pelos jurados.

Caso as duas escolas tivessem empatado em primeiro lugar, Grande Rio seria campeã no desempate. Isso porque ao levar em consideração a ordem de desempate, as duas escolas empataram com nota máxima na Comissão de Frente, Samba-enredo, Fantasia e Evolução. No próximo quesito desempate, Alegorias e adereços, a Beija-Flor teve um 9,9, que foi descartado no final, enquanto a Grande Rio somou quatro 10, com o descarte de um 10. Ou seja, a escola de Caxias seria campeã.

Após o resultado, o mestre de bateria da Grande Rio, Fafa, chegou a pedir desculpas publicamente nas redes sociais. Ele teve o apoio da rainha de bateria da escola, Paolla Oliveira, que enalteceu seu trabalho.