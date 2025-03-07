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Carnaval

Vice-campeã, Grande Rio alega erro na apuração das notas e pede revisão

Nesta quinta-feira (6) a agremiação usou as redes sociais para dizer que houve erro na apuração
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Março de 2025 às 08:16

Paolla Oliveira no desfile da Grande Rio em 2025
Paolla Oliveira no desfile da Grande Rio em 2025 Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress
A Grande Rio publicou um comunicado avisando que entrou com um pedido de revisão dos resultados das escolas de samba do Rio de Janeiro no carnaval 2025.
Nesta quinta-feira (6) a agremiação usou as redes sociais para dizer que houve erro na apuração. Após a apuração das notas anunciar a Beija-Flor como a grande campeã na última quarta-feira, 5, a escola de samba questiona inconsistência em plenária.
A diretoria da Grande Rio aponta notas divergentes sobre o título da campeã, enquanto a Liga diz que houve apenas um erro de digitação. A informação na tabela do site da Liesa é diferente do que foi anunciado na apuração.
Na tabela em questão, havia três notas 10 e uma 9.9, diferente do que foi lido pelo locutor Jorge Perlingero na Cidade do Samba, dois 9.9 e dois 10. A diferença estaria na nota da jurada Geiza Carvalho.
Com isso, sendo a nota mais baixa descartada, se a agremiação levasse só um 9.9, ele não seria computado. A Grande Rio, então, somaria 30 pontos no quesito e dividiria o título com a Beija-Flor, ambas, no total, com 270 pontos.

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