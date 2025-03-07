Vice-campeã, Grande Rio alega erro na apuração das notas e pede revisão

Paolla Oliveira no desfile da Grande Rio em 2025 Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress

A Grande Rio publicou um comunicado avisando que entrou com um pedido de revisão dos resultados das escolas de samba do Rio de Janeiro no carnaval 2025.

Nesta quinta-feira (6) a agremiação usou as redes sociais para dizer que houve erro na apuração. Após a apuração das notas anunciar a Beija-Flor como a grande campeã na última quarta-feira, 5, a escola de samba questiona inconsistência em plenária.

A diretoria da Grande Rio aponta notas divergentes sobre o título da campeã, enquanto a Liga diz que houve apenas um erro de digitação. A informação na tabela do site da Liesa é diferente do que foi anunciado na apuração.

Na tabela em questão, havia três notas 10 e uma 9.9, diferente do que foi lido pelo locutor Jorge Perlingero na Cidade do Samba, dois 9.9 e dois 10. A diferença estaria na nota da jurada Geiza Carvalho.