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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja como foi o feriado de carnaval na Aldeia em Guarapari

Publicado em
07 mar 2025 às 03:00
Francisco Machado, Leandro Grafanassi Michel Sarkis e Aloizio Faria
Francisco Machado,  Leandro Grafanassi Michel Sarkis e Aloizio Faria: os organizadores e vencedores do 35º Aldeia Open Crédito: Igor Media

Carnaval na Aldeia

O feriadão na Aldeia, em Guarapari, foi de tênis e desfile do famoso bloquinho GRUA (Grêmio Recreativo Unidos da Aldeia). Nas quadras,  os campeões foram Leandro Grafanassi Michel Sarkis foram os campeões do 35º Aldeia Open. Pelas ruas do condomínio, não faltaram alegria, fantasias, marchinhas e sambas. Veja as fotos.

CARNAVAL DE VITÓRIA 

Lourenço Oliveira, Karla Coser, Felipe Amarelo, João Coser, Jack Rocha, Waldo Ribeiro, Maria José Ribeiro
Lourenço Oliveira, Karla Coser, Felipe Amarelo, João Coser, Jack Rocha, Waldo Ribeiro, Maria José Ribeiro: desfilando com o Regional da Nair Crédito: Raphael Carrozzo

Conecta

Marcelo Braga, fundador da Liga de Marketing e autor do best-seller Fantástica Fábrica de UAU, será um dos destaques do Conecta JaES com a palestra "Inovação na prática: como destravar seu potencial inovativo e ser mais competitivo no mercado". O evento acontece no dia 19 de março, no auditório da Rede Gazeta, em Vitória.

Café de negócios

As principais lideranças empresariais do Estado têm presença confirmada no primeiro Café de Negócios (Caneg) de 2025 da Associação dos Empresários da Serra (Ases), comandada por Fábio Junger. O evento acontecerá no dia 12 de março (quarta-feira), a partir das 7h:40min, no Steffen Centro de Eventos, e contará com a palestra do governador do Estado, Renato Casagrande, cujo tema será: "Cenário econômico do Espírito Santo para o ano de 2025". Para Fábio Junger, o primeiro Café Ases de 2025 será um momento fundamental para os empresários se atualizarem sobre o cenário econômico e entenderem as perspectivas e oportunidades para este ano. “A presença do governador nos dará uma visão privilegiada sobre os rumos do nosso Estado”, assinala.

CARNAVAL DE VITÓRIA 2

EM LINHARES

Itagildo Marques, Rodrigo Vervloet, Werliton Machado, na apresentação dos eventos que irão movimentar Linhares em 2025. Festival de Outono e Saborear
Itagildo Marques, Rodrigo Vervloet, Werliton Machado, na apresentação dos eventos que irão movimentar Linhares em 2025, o Festival de Outono, entre os dias 03 e 06 de abril, e o Saborear, de 02 a 05 de outubro Crédito: Seven Fotografia

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