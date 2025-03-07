Veja como foi o feriado de carnaval na Aldeia em Guarapari

As principais lideranças empresariais do Estado têm presença confirmada no primeiro Café de Negócios (Caneg) de 2025 da Associação dos Empresários da Serra (Ases), comandada por Fábio Junger. O evento acontecerá no dia 12 de março (quarta-feira), a partir das 7h:40min, no Steffen Centro de Eventos, e contará com a palestra do governador do Estado, Renato Casagrande, cujo tema será: "Cenário econômico do Espírito Santo para o ano de 2025". Para Fábio Junger, o primeiro Café Ases de 2025 será um momento fundamental para os empresários se atualizarem sobre o cenário econômico e entenderem as perspectivas e oportunidades para este ano. “A presença do governador nos dará uma visão privilegiada sobre os rumos do nosso Estado”, assinala.