Anginha Buaiz celebra aniversário em ritmo de Carnaval em Vitória

Em Pernambuco

Márcio Goicocheia, diretor da Meta.X e Pastinha, aproveita o feriado para descansar na Praia de Muro Alto, em Pernambuco e voltar com energia total pós-Carnaval. No dia 12 de março, ele estará na abertura do Caneg, edição 2025 e no dia 19 será um dos painelistas do Conecta JAES, promovido pela Junior Achievement do Espírito Santo.