Rede Gazeta recebe autoridades e clientes no Espaço HZ do camarote Na Vibes

O carnaval do Brasil começa aqui e neste 2025 o desfiles das escolas do Grupo Acesso A mostraram que a folia capixaba é 10, nota 10. Na passarela do samba, famosos como Carlinhos de Jesus
e a rainha do rebolado Gretchen
levantaram a plateia dos camarotes e arquibancadas nesta sexta-feira (21). O primeiro dia de desfiles também marcou a estreia da transmissão do Grupo de Acesso A na telinha da TV Gazeta para todo o Estado, sob o comando da dupla de apresentadores Rafaela Marquezini e Elton Ribeiro.
Entre os camarotes da festa, o Na Vibes foi o que mais fez bonito na sexta-feira, com muita alegria, luxo e show do cantor Thiago Soares.
Foi lá que a Rede Gazeta recebeu autoridades, amigos e clientes no Espaço HZ. O diretor-geral Marcello Moraes e o diretor de Mercado, Bruno Passoni
, foram os anfitriões da noite. O governador Renato Casagrande,
o prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini,
a vice-prefeita de Vitória Cris Samorini
e o prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo
prestigiaram o espaço badalado, onde também circularam as equipes comercial, marketing, institucional, jornalistas e influenciadores da Rede Gazeta.
RR estava lá e mostra na galeria como foi a noite nas fotos de Mônica Zorzanelli.