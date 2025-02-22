Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Renata Rasseli

Rede Gazeta recebe autoridades e clientes no Espaço HZ do camarote Na Vibes

22 fev 2025 às 09:21
O carnaval do Brasil começa aqui e neste 2025 o desfiles das escolas do Grupo Acesso A mostraram que a folia capixaba é 10, nota 10. Na passarela do samba, famosos como Carlinhos de Jesus e a rainha do rebolado Gretchen levantaram a plateia dos camarotes e arquibancadas nesta sexta-feira (21).  O primeiro dia de desfiles também marcou a estreia da transmissão do Grupo de Acesso A na telinha da TV Gazeta para todo o Estado, sob o comando da dupla de apresentadores Rafaela Marquezini e Elton Ribeiro. 
Entre os camarotes da festa, o Na Vibes foi o que mais fez bonito na sexta-feira, com muita alegria, luxo e show do cantor Thiago Soares. Foi lá que a Rede Gazeta recebeu autoridades, amigos e clientes no Espaço HZ. O diretor-geral Marcello Moraes e o diretor de Mercado, Bruno Passoni, foram os anfitriões da noite. O governador Renato Casagrande,  o prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini, a vice-prefeita de Vitória Cris Samorini e o prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo prestigiaram o espaço badalado, onde também circularam as equipes comercial, marketing, institucional,  jornalistas e influenciadores da Rede Gazeta. 
RR estava lá e mostra na galeria como foi a noite nas fotos de Mônica Zorzanelli. 
Paula e Lorenzo Pazolini
Paula e Lorenzo Pazolini Crédito: Arthur Louzada
Bruno Passoni, Bruno Campagnoli, Cris Samorini, Marcello Moraes e Leila Marchesi
Bruno Passoni, Bruno Campagnoli, Cris Samorini, Marcello Moraes e Leila Marchesi Crédito: Mônica Zorzanelli
Família Real do Carnaval de Vitória
Família Real do Carnaval de Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli
Marcello Moraes, Mateus Carvalho e Bruno Passoni
Marcello Moraes, Mateus Carvalho e Bruno Passoni Crédito: Mônica Zorzanelli
Flavia Motta, Junior e Greicy Abreu e Bruno Araújo
Flavia Motta, Junior e Greicy Abreu e Bruno Araújo Crédito: Mônica Zorzanelli
Tais Oliveira, Fernanda Nicolov, Simone Fagundes e Carol Castro - SAMP SÃO BERNARDO
Tais Oliveira, Fernanda Nicolov, Simone Fagundes e Carol Castro  (Samp- São Bernardo) Crédito: Mônica Zorzanelli
Suellen Perdigão, Renata Rasseli, Joelmo Costa, Lorena Croce, Fabiana Croce e André Hees
Suellen Perdigão, Renata Rasseli, Joelmo Costa, Lorena Croce, Fabiana Croce e André Hees Crédito: Mônica Zorzanelli
Gabriel Moura e Lethicia Ribeiro
O diretor de Tecnologia e Operações da Gazeta, Gabriel Moura,  e a gerente de Entretenimento Lethicia Ribeiro Crédito: Mônica Zorzanelli
Eduardo Fachetti e Marcella Scaramella
O gerente de Relações Institucionais, Eduardo Fachetti,  e a editora de HZ, Marcella Scaramella Crédito: Mônica Zorzanelli
Marilia Ribeiro e Claudio Estevan Nunes - BYD - Vitoria Motors
Marilia Ribeiro e Claudio Estevan Nunes  (BYD - Vitoria Motors) Crédito: Mônica Zorzanelli
Flavio Cirilo e Priscila Passamani
Flavio Cirilo e Priscila Passamani Crédito: Mônica Zorzanelli
MERIDIONAL - Ariadne Gomes e Paulo Santana
 Ariadne Gomes e Paulo Santana (Meridional Saúde) Crédito: Mônica Zorzanelli
Bruno Passoni, Leila Marchesi, Gabriela Veronez e Marcello Moraes
Bruno Passoni, Leila Marchesi, Gabriela Veronez (Javé) e Marcello Moraes Crédito: Mônica Zorzanelli
Eduardo Caliman, Eliane e Fábio Bertolo (ES Gás) e Mariana Perini
Eduardo Caliman, Eliane e Fábio Bertolo (ES Gás) e Mariana Perini Crédito: Mônica Zorzanelli
Raissa Marinho e Romenigue Fernandes - COFRIL
Raissa Marinho e Romenigue Fernandes (Cofril) Crédito: Mônica Zorzanelli

Espaço HZ - Sexta-feira (21)

