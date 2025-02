É hoje!

Sete escolas disputam vaga na elite do Carnaval de Vitória nesta sexta (21)

As agremiações entram nesta sexta (21) no Sambão do Povo para disputar o título de campeã e garantir o acesso ao Grupo Especial em 2026

Sambão do Povo: expectativa é que 60 mil pessoas acompanhem os três dias de desfile. (Fernando Madeira)

Que o Carnaval de Vitória acontece uma semana antes do feriado oficial, todo bom capixaba já sabe. E o grande dia finalmente chegou! Nesta sexta-feira (21), a partir das 22h, sete escolas de samba do Grupo de Acesso A vão desfilar no Sambão do Povo, disputando uma vaga na elite no próximo ano.

A agremiação com a menor pontuação será rebaixada para o Grupo B, enquanto a mais bem avaliada conquistará uma vaga no Grupo Especial. A Rosas de Ouro será a responsável por abrir os desfiles desta sexta (21), enquanto o Pega no Samba vai encerrar a folia. Confira os horários:

22h – Rosas de Ouro

23h05 – Império de Fátima

00h10 – Mocidade da Praia

01h15 – Independente de Eucalipto

02h20 – Andaraí

03h25 – Independentes de São Torquato

04h30 – Pega no Samba

No sábado (22), ocorrem os desfiles das escolas do Grupo Especial. No domingo (24), será a vez do Grupo de Acesso B. A expectativa é que os três dias atraiam 60 mil pessoas ao Sambão. Os resultados estão previstos para sair na quarta-feira (26).

Veja abaixo, em ordem, o que cada escola do Grupo A vai apresentar no Sambão do Povo:

Rosas de Ouro

A abertura do primeiro dia de desfiles será conduzida pela Rosas de Ouro que entrará na avenida apresentando o enredo “No horizonte eu te vejo - Casarão”, que homenageia o Sítio Histórico de Carapina. O local abrigou uma ocupação indígena e foi uma antiga fazenda de plantio de cana-de-açúcar.

A azul e dourado contará com oitocentos componentes, dezessete alas e cinco alegorias. Vinícius Couti e Mariana Calazans serão o 1° casal de mestre-sala e porta-bandeira, com a fantasia “Os Campos Dourados da História”.

A escola apresentará três tripés, que abordam o respeito aos povos originários das terras do Espírito Santo e o movimento de produção do engenho de cana-de-açúcar. Além dessas alegorias, dois carros principais irão abrilhantar a avenida.

Império de Fátima

Segunda a desfilar, com o enredo "Arte Popular da Corte Imperial", a Império de Fátima celebra as manifestações culturais brasileiras, como maracatu, folia de reis, frevo, arte circense e carnaval. A escola presta uma homenagem ao povo e ao artista, destacando a riqueza da cultura nacional.

Com mais de mil componentes, quatro alegorias e quinze alas, a agremiação organizou o desfile em quatro setores. Iniciando com a arte circense, seguindo para manifestações culturais ligadas à fé e se despedindo da avenida com um festejo ao carnaval.

Sob a direção de carnaval de Jorge Carlindo da Silva, conhecido como Mestre Jorginho, a escola busca superar suas apresentações anteriores. Com a experiência como mestre de bateria em agremiações capixabas como Barreiros, Mocidade Serrana, Acadêmicos do Monte Belo, Rosas de Ouro, Andaraí e Pega no Samba, Mestre Jorginho traz seu conhecimento para que a escola se firme no cenário carnavalesco do Estado.

Mocidade da Praia

Na sequência, será a vez de a Mocidade da Praia entrar na avenida. A escola se propõe a prestar uma emocionante homenagem ao músico capixaba Alexandre Lima, falecido em março de 2024, com o enredo "Alex do Espírito Santo". Como vocalista da banda Manimal, diversas atividades artísticas e secretário de Cultura de Vitória, Alex deixou um legado.

A Mocidade promete uma narrativa única, contada a partir das próprias palavras de Alex. Para trabalhar o enredo, o carnavalesco Anclébio Júnior mergulhou em entrevistas antigas do artista, buscando capturar sua essência.

Com mil componentes divididos em dezessete alas, a escola preparou um desfile com cinco alegorias: três carros, um tripé e um elemento na comissão de frente.

Independente de Eucalipto

A Independente de Eucalipto será a quarta a desfilar, apresentando o enredo "Vem da cidade das águas, a delícia mundial", uma homenagem ao município de Linhares. A escola pretende mostrar as belezas escondidas no Espírito Santo, destacando a riqueza cultural e natural do Estado.

Para promover uma representatividade na avenida, a agremiação convidou personalidades locais para desfilar no Sambão do Povo. Além disso, conta com uma grande novidade, a presença da Gretchen como rainha de bateria, marcando a estreia da artista nacional nesse posto.

Com 960 componentes, divididos em 16 alas e dois setores. O primeiro abordará as águas da cidade de forma lúdica, enquanto o segundo setor retrata o crescimento do município, com foco no cacau.

Andaraí

Quinta a desfilar, a Andaraí apresenta o enredo "Mercado da Capixaba – A folia verde e rosa exalta sua tradição!", uma homenagem ao Mercado da Capixaba. A escola exalta a memória e cultura local, destacando a importância do espaço na história de Vitória.

O desfile será dividido em cinco alas, cada uma contando uma parte da história do mercado, desde sua construção até a reconstrução após o incêndio. A agremiação contará com Emerson Dias como intérprete oficial, que já atuou ao lado de Quinho, no Acadêmicos do Salgueiro, uma das principais escolas de samba do Rio de Janeiro.

Independentes de São Torquato

A escola de Vila Velha será a sexta a entrar na avenida, levando o enredo "Tenta a sorte! Só ganha quem se arrisca a jogar", uma homenagem à Era do Ouro dos jogos no Brasil e aos 50 anos da agremiação.

O enredo da Independentes de São Torquato explora o impacto dos jogos de azar na economia, no turismo e na cultura popular brasileira, destacando a emoção da sorte e do ganhar. Com mil componentes distribuídos em 20 alas, a vermelha e branca promete um desfile com surpresas e dividido em setores temáticos que apresentam as diversas formas de jogar, a fé e a celebração da história

Pega no Samba

Encerrando a noite carnavalesca, o Pega no Samba apresenta o enredo "Pembelê, Sereias de Zambi", uma homenagem às sereias do folclore africano. Após um ano desafiador, quando foi rebaixada para o Grupo de Acesso A, a agremiação retorna com garra e determinação.

Com um enredo que busca resgatar a verdadeira história das sereias, a agremiação quer romper com a imagem europeia difundida ao longo dos séculos e trazer para a avenida uma representação realista da história.

