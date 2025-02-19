Lanche, garrafa, celular: veja regras para desfiles de carnaval no Sambão

Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo Crédito: Fernando Madeira

Os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória vão ser realizados a partir desta sexta-feira (21). E para os foliões curtirem o espetáculo de forma tranquila e segura, algumas regras precisam ser seguidas, tanto para quem vai desfilar quanto para quem vai assistir na arquibancada ou nos camarotes.

A regras foram divulgadas pela Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial e servem para os dois dias de desfiles, sexta (Grupo A, sábado (Grupo Especial) e domingo (Grupo B).

Uma das principais medidas para aproveitar o carnaval na arquibancada continua a mesma da última edição: limite de garrafas plásticas, lanches e proibição de levar garrafas de vidro.

Além disso, quem vai desfilar deve seguir algumas orientações para não causar perda de pontos para a escola de samba.

Por exemplo: nada de mexer no celular durante o desfile se o aparelho não fizer parte da fantasia. Quem fizer buracos na ala e não acompanhar o samba também vai atrapalhar o desempenho da escola. Confira a seguir as normas para cada setor:

Arquibancadas e mesas:

Cada folião pode levar duas garrafas plásticas translúcidas de 500 ml cada com bebida e dois lanches, sendo sanduíches, salgados ou frutas, em bolsa térmica.

Não é permitido entrar com garrafas de vidro, caixa de isopor ou térmicas.

Também são proibidas cadeiras e bancos.

Lounges:

Não é permitida a entrada com bebida e nem comida, afinal nesses espaços serão oferecidos serviço de bar e venda de comida.

Para quem vai desfilar:

Verifique se levou toda a fantasia, se alguma parte faltar o folião não poderá desfilar ou vai fazer a escola perder pontos;

Evite o uso de bebidas alcoólicas, foliões embriagados podem atrapalhar o desfile;

É proibido entrar com latas de cerveja, máquinas fotográficas, celular e qualquer outro objeto estranho a fantasia, porque os elementos tiram ponto da escola;

Não pode entrar em outra ala durante o desfile;

Não pode deixar buracos dentro da sua ala;

Formar pequenos grupos, com abraços ou beijos dentro da ala;

Ficar mudo, devendo, portanto, cantar o samba-enredo;

Ter contato físico com pessoas fora do desfile (aquelas em mesas e camarotes);

Quem não puder comparecer ao Sambão do Povo, vai poder acompanhar todos os detalhes com a cobertura da Rede Gazeta. No site e nas redes sociais de A Gazeta, haverá uma cobertura completa dos desfiles, com tudo o que rolar na avenida e nos bastidores.

Já a TV Gazeta é novamente a emissora oficial dos desfiles das escolas de samba. Na sexta (21), o g1 inicia a transmissão os desfiles do Grupo A e, pela primeira vez, ele também será exibido ao vivo na TV depois do Jornal da Globo. No sábado (22), os desfiles do Grupo Especial também serão transmitidos ao vivo na TV, no g1 ES e Globoplay.

Mas ainda dá tempo de ver tudo de perto. Os ingressos continuam à venda no site oficial da Brasil Ticket . O público pode escolher entre os setores de arquibancadas, mesas (para até 4 pessoas) ou lounges (para até 12 pessoas).

Para assistir ao espetáculo na sexta e no sábado (21 e 22), o valor dos ingressos varia entre R$ 40 (meia-entrada para arquibancada) e R$ 13 mil (passaporte para os três dias do evento em setores especiais). No domingo (23), a entrada para o evento é gratuita.

