Do ateliê à velha guarda, embaixadora é Imperatriz do Forte desde a fundação

Neste ano, a Imperatriz homenageia Angola com o enredo "Só quem sabe onde é Luanda, saberá lhe dar valor", no desfile do próximo sábado (22), no Sambão do Povo. E lá estará Regina, que acompanhou de perto todas as transformações pelas quais a escola passou e, hoje, representa a agremiação em eventos, celebrando a evolução do carnaval no Espírito Santo. Confira o vídeo com a entrevista na íntegra!