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Do ateliê à velha guarda, embaixadora é Imperatriz do Forte desde a fundação

Regina Coutinho testemunhou o crescimento da escola a partir da criação, em 1972, e vive a expectativa pela participação na elite do Carnaval de Vitória

Publicado em 19 de Fevereiro de 2025 às 13:18

Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

19 fev 2025 às 13:18
Embaixadora da Velha Guarda da Imperatriz do Forte, Regina Coutinho tem sua trajetória profundamente ligada à escola de samba desde a fundação, em 1972. Criada no Forte São João, em Vitória, viveu intensamente o carnaval capixaba, iniciando sua jornada na comissão de frente e passando por diversas alas. Sua casa era também um ateliê, onde sua mãe, costureira e líder comunitária, confeccionava fantasias para a comunidade.
Mesmo após anos morando em Nova York, nos Estados Unidos – onde testemunhou o atentado às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001 –, a paixão pelo samba a trouxe de volta ao Brasil. A Imperatriz do Forte nunca conquistou o título do Grupo Especial, mas se mantém entre as principais escolas após o retorno à elite do Carnaval de Vitória em 2024. Recentemente, a agremiação conseguiu sua própria quadra, um marco em sua história.
Neste ano, a Imperatriz homenageia Angola com o enredo "Só quem sabe onde é Luanda, saberá lhe dar valor", no desfile do próximo sábado (22), no Sambão do Povo. E lá estará Regina, que acompanhou de perto todas as transformações pelas quais a escola passou e, hoje, representa a agremiação em eventos, celebrando a evolução do carnaval no Espírito Santo. Confira o vídeo com a entrevista na íntegra!
Regina Coutinho - Imperatriz do Forte
Regina Coutinho iniciando sua jornada na comissão de frente e passando por diversas alas Crédito: Ricardo Medeiros

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