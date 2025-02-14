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Confira o videocast

Imperatriz do Forte leva a riqueza e os saberes de Angola para o Sambão

Última escola a entrar na avenida pelo Grupo Especial, agremiação revela detalhes de sua apresentação no videocast Tá na Mesa, em parceria com A Gazeta

Publicado em 14 de Fevereiro de 2025 às 07:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2025 às 07:00
A exatamente uma semanda dos desfiles do Carnaval de Vitória, o videocast Tá Na Mesa, em parceria com A Gazeta, traz as novidades que a Imperatriz do Forte vai levar para o Sambão do Povo. A série especial traz entrevistas com representantes das agremiações dos Grupos A e Especial. Eles revelam o que vão mostrar no Sambão do Povo nos dias 21 e 22 de fevereiro.
Última escola a entrar na avenida — provavelmente, já na manhã de domingo (23) — , a Imperatriz do Forte promete fechar  com chave de ouro o segundo dia da folia ao apresentar o enredo "Só quem sabe onde é Luanda, saberá lhe dar valor", uma homenagem a Angola nos versos de uma canção de Gilberto Gil.
"A gente conta o que era Luanda antes do tráfico negreiro e quando o país se transforma em espaço de captura de pessoas para o trabalho escravo. E quer mostrar que quem veio para o Brasil era descendente de reis e rainhas, de uma povo soberano, com cultura e identidade, com saberes. Vamos contar a história de uma África rica, com a suntuosidade das tribos africanas", destaca o carnavalesco da agremiação, Anclébio Junior. Confira a entrevista a seguir.

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