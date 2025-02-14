Imperatriz do Forte leva a riqueza e os saberes de Angola para o Sambão

Última escola a entrar na avenida — provavelmente, já na manhã de domingo (23) — , a Imperatriz do Forte promete fechar com chave de ouro o segundo dia da folia ao apresentar o enredo "Só quem sabe onde é Luanda, saberá lhe dar valor", uma homenagem a Angola nos versos de uma canção de Gilberto Gil.

"A gente conta o que era Luanda antes do tráfico negreiro e quando o país se transforma em espaço de captura de pessoas para o trabalho escravo. E quer mostrar que quem veio para o Brasil era descendente de reis e rainhas, de uma povo soberano, com cultura e identidade, com saberes. Vamos contar a história de uma África rica, com a suntuosidade das tribos africanas", destaca o carnavalesco da agremiação, Anclébio Junior. Confira a entrevista a seguir.