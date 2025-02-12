Pega no Samba encerra a primeira noite de desfiles com as Sereias de Zambi

Ensaio técnico da escola de samba Pega no Samba em 2023 Crédito: Vitor Jubini

A Gazeta apresenta a última das sete escolas que desfilarão no Com muito samba no pé, sorriso no rosto e enredo na ponta da língua, chegou a hora de se preparar para o Carnaval de Vitória 2025 apresenta a última das sete escolas que desfilarão no Sambão do Povo no dia 21 de fevereiro, primeira noite da folia.

Responsável por fechar a noite de festa, com o enredo “Pembelê, Sereias de Zambi”, o Pega no Samba se inspira nas sereias do folclore africano, seres femininos, mitológicos e aquáticos, cultuados há séculos no continente. Subjugadas e ocultas pelas escritas embranquecidas da mitologia, as sereias emergirão novamente ao mundo, através do cantar, batucar e do sambar.

Ancestralidade

No videocast Tá na Mesa, o carnavalesco Jorge Mayko explicou que o enredo busca resgatar a verdadeira história das sereias, rompendo com a imagem europeia difundida ao longo dos séculos. Resgatar em Angola quem eram esses seres, as mulheres pretas e empoderadas.

O desfile começará com uma grande festa, representando os povos axiluandas, que até os dias atuais cultuam as sereias. Jorge disse que a escola optou por não retratar os períodos de escravidão vividos por esse povo, trazendo uma narrativa mais leve. A história será retomada com a chegada dos axiluandas ao Brasil e seu contato com outras religiões de matrizes africanas.

O desfile será encerrado com uma celebração conjunta entre Angola e Brasil, representando a resiliência desses povos. “Materializar isto é sinônimo de uma grande festa”, afirmou o carnavalesco.

Reflexão cultural

Outro ponto-chave do desfile será provocar uma reflexão sobre a representatividade das sereias. A escola destaca que qualquer mulher pode ser sereia, e que a imagem embranquecida dessas figuras precisa ser desconstruída.

Além disso, a importância de trazer essa história para os livros será abordada na avenida. Jorge Mayko contou que, ao buscar literatura infantil sobre o tema, encontrou apenas um livro sobre sereias africanas. “As crianças precisam ter esse registro para levar essa mensagem adiante”, argumentou.

Expectativas

O presidente do Pega no Samba, Danillo Amon, garantiu que os foliões que permanecerem no Sambão do Povo até o final dos desfiles não serão decepcionados.

"A escola vem passando por uma reformulação desde o rebaixamento, pois muita coisa não funcionou no último carnaval e acabamos caindo para o Grupo de Acesso A. Estamos preparando várias coisas para este carnaval e ensaiando bastante, a expectativa é que possamos subir novamente para o Grupo Especial" Danillo Amon - Presidente da escola de samba

A agremiação

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Pega no Samba tem 49 anos de história. Fundado em 28 de janeiro de 1976 por Genésio Mendes, Maira Mendes e seu filho Mário Mendes, o grupo surgiu a partir do bloco carnavalesco GRBC Pega no Samba.

A partir de 1982, tornou-se oficialmente escola de samba, já com a denominação atual. No seu primeiro desfile, conquistou o título de campeã do Grupo de Acesso, com o enredo "Sonho Infantil".

Em 2024, com o enredo "Pérolas do Deserto", o Pega no Samba fez uma viagem cultural aos Emirados Árabes Unidos. No entanto, a escola terminou na última colocação do Grupo Especial, sendo rebaixada para o Grupo A.

Ficha técnica