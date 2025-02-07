Carnaval de Vitória: Pega no Samba quer encantar com sereias da África

A Pega no Samba promete fechar com chave de ouro os desfiles da sexta-feira (21) do Carnaval de Vitória 2025. Com o enredo "Pembelê, Sereias de Zambi", a escola mostra, em mais um episódio do videocast Tá na Mesa em parceria com A Gazeta, o que prepara para mostrar no Sambão do Povo. A série especial está entrevistando representantes das agremiações dos Grupos A e Especial (22 de fevereiro), que revelam detalhes dos preparativos para o espetáculo na passarela da folia.
"O enredo vai falar sobre as verdadeiras sereias, desmitificando um pouco as sereias europeias, que todo mundo conhece através dos desenhos. Vai resgatar lá em Angola quem eram as verdadeiras sereias, aquelas mulheres pretas, empoderadas", explica o carnavalesco e coreógrafo da Pega no Samba, Jorge Mayko, que participou do bate-papo ao lado do presidente Dannilo Amon.