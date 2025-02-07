Carnaval de Vitória: Pega no Samba quer encantar com sereias da África

"O enredo vai falar sobre as verdadeiras sereias, desmitificando um pouco as sereias europeias, que todo mundo conhece através dos desenhos. Vai resgatar lá em Angola quem eram as verdadeiras sereias, aquelas mulheres pretas, empoderadas", explica o carnavalesco e coreógrafo da Pega no Samba, Jorge Mayko, que participou do bate-papo ao lado do presidente Dannilo Amon.