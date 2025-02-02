Carnaval de Vitória: as curiosidades do desfile da Império de Fátima

Está chegando a hora de as escolas de samba que participam do Carnaval de Vitória mostrarem a criatividade que nasce nos barracões. E, para entrar no clima dessa festa, em parceria com o videocast Tá na Mesa, A Gazeta apresenta uma série especial de entrevistas com representantes das agremiações dos Grupos A e Especial. Os convidados revelam detalhes sobre o que vão levar para o Sambão do Povo nos desfiles dos dias 21 e 22 de fevereiro.
Neste segundo episódio, os apresentadores Léo Fraga e Marcos Tito batem um papo com Andressa Bisi de Araújo, presidente da Império de Fátima, que será a segunda a desfilar no Sambão do Povo no próximo dia 21, pelo Grupo A. A agremiação da Serra levará para a avenida o enredo "Arte Popular na Corte Imperial". Confira os detalhes no vídeo a seguir.