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A "Caçulinha da Serra"

Império de Fátima homenageia as benzedeiras no Sambão do Povo

Escola da Serra contou com, aproximadamente, 800 componentes, 15 alas, três carros alegóricos e um tripé para exaltar tradição do ato de benzer

Publicado em 03 de Fevereiro de 2024 às 04:46

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

03 fev 2024 às 04:46

Confira o desfile da Império de Fátima no Sambão do Povo

Quinta escola a entrar no Sambão do Povo na noite desta sexta-feira (2), a Império de Fátima apresentou o enredo “Benze-Benditas Benzedeiras” no Grupo de Acesso A do Carnaval de Vitória. A agremiação apresentou elementos que se misturam em uma espécie de ritual, no qual são compartilhados conhecimentos de cura física e espiritual com a miscigenação religiosa.
A escola serrana contou com, aproximadamente, 800 componentes, 15 alas, três carros alegóricos e um tripé para retratar a tradição do ato de benzer conjuntamente à imagem das benzedeiras, ambas marcadas no imaginário, na memória e na cultura do povo brasileiro.
O símbolo maior da escola Império de Fátima, a coroa, ostentada no carro abre-alas, caiu durante o desfile. O imprevisto fez com que a coroa ficasse tombada sobre o carro. Um outro problema enfrentado pela escola foi a ausência de algumas peças das fantasias, o que chamou atenção no Sambão do Povo.
Perguntado sobre a expectativa para a avaliação dos jurados, o presidente da Império de Fátima, Sérgio Anderson, o Serginho, lembrou que a pontuação da escola deve ser afetada pelos problemas técnicos enfrentados no Sambão. Apesar disso, o presidente entende que a expectativa do desfile foi superada.
"Tivemos alguns problemas técnicos. Por mais que a gente tente se proteger disso, acaba acontecendo, como chuva e alagamentos, por exemplo, que não controlamos isso. Estamos há um tempo no carnaval e sabemos onde podemos chegar. A gente acredita que a Império de Fátima se mantém no Grupo A, considerando os pesos dos problemas"
Serginho - Presidente da Império de Fátima
Império de Fátima completou a passagem pela avenida do samba com exatos 54 minutos e 56 segundos. Ou seja, 4 segundos antes do limite. A duração de cada desfile é de, no mínimo, 45 minutos, e, no máximo, 55 minutos.

A escola

Conhecida como a "Caçulinha da Serra", a Império de Fátima completa 11 anos de fundação em 2024. A agremiação, que foi a campeã do Grupo B em 2018 e 2020, nasceu do sonho de amigos que queriam criar uma escola com a cara da comunidade de Bairro de Fátima, "cheia de garra e disposta a enfrentar obstáculos".

Ficha técnica

  • CORES DA ESCOLA: azul, branco e dourado
  • SÍMBOLO: Tigre
  • PRESIDENTE: Sérgio Anderson
  • RAINHA DE BATERIA: Deia Baiana (tradicional benzedeira da Serra)
  • INTÉRPRETE: Edu Chagas
  • NÚMERO DE ALAS: 15

O samba-enredo

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