Império de Fátima homenageia as benzedeiras no Sambão do Povo

Confira o desfile da Império de Fátima no Sambão do Povo

Quinta escola a entrar no Sambão do Povo na noite desta sexta-feira (2), a Império de Fátima apresentou o enredo “Benze-Benditas Benzedeiras” no Grupo de Acesso A do Carnaval de Vitória . A agremiação apresentou elementos que se misturam em uma espécie de ritual, no qual são compartilhados conhecimentos de cura física e espiritual com a miscigenação religiosa.

A escola serrana contou com, aproximadamente, 800 componentes, 15 alas, três carros alegóricos e um tripé para retratar a tradição do ato de benzer conjuntamente à imagem das benzedeiras, ambas marcadas no imaginário, na memória e na cultura do povo brasileiro.

O símbolo maior da escola Império de Fátima, a coroa, ostentada no carro abre-alas, caiu durante o desfile. O imprevisto fez com que a coroa ficasse tombada sobre o carro. Um outro problema enfrentado pela escola foi a ausência de algumas peças das fantasias, o que chamou atenção no Sambão do Povo.

Perguntado sobre a expectativa para a avaliação dos jurados, o presidente da Império de Fátima, Sérgio Anderson, o Serginho, lembrou que a pontuação da escola deve ser afetada pelos problemas técnicos enfrentados no Sambão. Apesar disso, o presidente entende que a expectativa do desfile foi superada.

"Tivemos alguns problemas técnicos. Por mais que a gente tente se proteger disso, acaba acontecendo, como chuva e alagamentos, por exemplo, que não controlamos isso. Estamos há um tempo no carnaval e sabemos onde podemos chegar. A gente acredita que a Império de Fátima se mantém no Grupo A, considerando os pesos dos problemas" Serginho - Presidente da Império de Fátima

Império de Fátima completou a passagem pela avenida do samba com exatos 54 minutos e 56 segundos. Ou seja, 4 segundos antes do limite. A duração de cada desfile é de, no mínimo, 45 minutos, e, no máximo, 55 minutos.

A escola

Conhecida como a "Caçulinha da Serra", a Império de Fátima completa 11 anos de fundação em 2024. A agremiação, que foi a campeã do Grupo B em 2018 e 2020, nasceu do sonho de amigos que queriam criar uma escola com a cara da comunidade de Bairro de Fátima, "cheia de garra e disposta a enfrentar obstáculos".

Ficha técnica

CORES DA ESCOLA: azul, branco e dourado

SÍMBOLO: Tigre

PRESIDENTE: Sérgio Anderson

RAINHA DE BATERIA: Deia Baiana (tradicional benzedeira da Serra)

INTÉRPRETE: Edu Chagas

NÚMERO DE ALAS: 15

O samba-enredo