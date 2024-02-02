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Samba de herança: pai é mestre de bateria por 42 anos e filho herda missão

O que começou como uma brincadeira de criança vendo o ofício do pai, Mestre Jorginho, virou coisa séria e, hoje, Glaydson Santos comanda bateria com 170 ritmistas

Publicado em 02 de Fevereiro de 2024 às 11:07

Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

02 fev 2024 às 11:07
Referência no samba capixaba, Jorginho Limoeiro, conhecido carinhosamente como Mestre Jorginho, atuou à frente de baterias de escola de samba no Carnaval de Vitória por 42 anos. Ele passou por agremiações como Unidos de Barreiros AndaraíPega no Samba e, em 2020, mudou a rota, deixando de ser mestre e virando diretor de bateria. Atualmente, já na Unidos de Jucutuquara, exerce o cargo na ala onde seu filho Glaydson Santos virou mestre. Confira no vídeo acima. 
Jorginho veio do Rio de Janeiro em 1978. Dois anos depois, o filho Glaydson nasceu, um dia após sua mãe desfilar no Carnaval de Vitória. Com o samba desde o berço, Glaydson cresceu vendo o pai como mestre de bateria e entrou para a folia capixaba como produtor musical do disco de sambas-enredo das escolas, desfilou tocando cavaco, como ritmista em escolas do Rio de Janeiro e diretor das baterias que seu pai era mestre. 
"Eu sempre falo que eu não lembro como eu comecei no carnaval e como eu comecei a mexer com bateria, porque é justamente isso, quando eu nasci, quando eu comecei a tomar consciência lá pelos meus 4, 5 anos, primeiro registro de memória, eu já estava inserido, já participava de tudo"
Glaydson Santos - Mestre de bateria da Jucutuquara
O que começou como uma brincadeira de criança vendo o ofício do pai virou coisa séria e, hoje, Mestre Glaydson Santos comanda uma bateria com 170 ritmistas e é pai de duas meninas, Luiza, de 7 anos, e Lívia, de 5. As filhas já acompanham o pai, mexem nos instrumentos pela curiosidade e, segundo ele, desfilam ao seu lado nos ensaios técnicos da escola. 
Lívia (à esquerda) e Luiza (ao centro), filhas do Mestre Glaydson Santos, da Unidos de Jucutuquara
Lívia (à esquerda) e Luiza (ao centro), filhas do Mestre Glaydson Santos, da Unidos de Jucutuquara Crédito: Rodrigo Gavini
Mestre Jorginho garante que o que ensinou para o filho foi aperfeiçoado e que, atualmente, o filho se tornou melhor que ele.
"Tem um ditado que não é meu, mas que diz que, se tem uma pessoa que quer ver você melhor do que ele é, o seu pai. Ter orgulho de ter uma pessoa melhor do que você. E hoje ele é um cara melhor do que eu"
Mestre Jorginho - Diretor de bateria da Jucutuquara

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