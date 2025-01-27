Unidos da Piedade procura gêmeos idênticos para participar de desfile

Gêmeos Fernando e Victor Bastos Faria vão desfilar na Piedade Crédito: Acervo pessoal

Gêmeos idênticos que se interessam e gostam de carnaval agora têm um lugar cativo no desfile da Unidos da Piedade . A escola está fazendo uma chamada geral para o desfile "Ibeji". A ideia é que os gêmeos, que precisam ser idênticos (univitelinos) e maiores de 18 anos, representem o orixá Ibeji na avenida, enredo da escola para 2025.

O convite é para gêmeos de ambos os gêneros, desde que sejam idênticos. Segundo o carnavalesco da escola, Vitor Vassale, os gêmeos serão distribuídos em vários setores da escola. As fantasias serão fornecidas pela própria agremiação e terão um valor que varia de R$ 80 a R$ 150.

" A ideia do enredo é justamente falar de Ibeji. Na cultura Yorubá, Ibeji significa gêmeo (ibi, nascimento, e eji, dois). Ibejis, os gêmeos da vida, são poderosos. Fontes inesgotáveis de amor, alegria e saberes. A proposta da escola é, de fato, celebrar a vida dos gêmeos e das infâncias. Neste ano, de maneira especial, nos 70 anos da escola" Vitor Vassale - Carnavalesco da Unidos da Piedade

Assim que se candidatarem, os gêmeos terão uma reunião com a comissão de carnaval da escola para alinhar a posição no desfile, bem como a entrega de fantasias. Para se inscrever, basta entrar em contato pelo telefone ou Whatsapp (27) 98127-5280.

A pequena Madalena, que já nasceu muguiana Crédito: Acervo pessoal

A menina se torna Leoa

O pequeno pimpão com o escudo do Leão da Glória do lado esquerdo do peito foi uma das primeiras roupinhas vestidas por Madalena, filha da grande torcedora e desfilante muguiana Lu Possatti. A pequena nasceu no último sábado (25) e encantou os titios, titias e torcedores da MUG . A coluna deseja saúde à Madá, à Lu e ao papai Genésio. Com o perdão do trocadilho com o samba-enredo deste ano, "a menina se tornou leoa"!

Sentimos falta!

A coluna sentiu falta da dupla Thiaguinho Mendonça e Amanda Poblete no ensaio técnico da Imperatriz do Forte . O casal de mestre-sala e porta-bandeira do Rio de Janeiro foi contratado para defender o pavilhão verde e rosa neste carnaval, mas não compareceu ao ensaio técnico.

Também ausente, o intérprete contratado pela Imperatriz Dodô Ananias estava no ensaio da escola Barroca Zona Sul, que ele defende no Carnaval de São Paulo.