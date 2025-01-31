Veja quem vai comandar a transmissão do Carnaval de Vitória na TV Gazeta

Estúdio da TV Gazeta no Sambão do Povo no carnaval de 2024 Crédito: Divulgação/Rede Gazeta

Acabou o mistério! A coluna divulga, em primeira mão, os nomes que vão comandar a transmissão do desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória pela TV Gazeta. Lembrando que, neste ano, a transmissão acontecerá tanto pela TV Gazeta quanto pelo site g1, na sexta-feira, 21 de fevereiro, e também no sábado, dia 22.

Nos dois dias de desfiles, Elton Ribeiro e Rafaela Marquezini serão os âncoras e vão fazer a apresentação direto do estúdio que será montado ao final do Sambão do Povo. Na sexta-feira, os comentaristas serão Iamara Nascimento e Marcus Vinícius Sant'Ana. A equipe de repórteres será composta por Vinicius Colini, Priciele Venturini, Cristian Miranda, Vivia Lima e Tarciane Vasconcelos.

No sábado, Elton e Rafaela continuam na ancoragem, e os comentaristas, dessa vez, serão Jace Theodoro e Glaydson Santos. Como repórteres na pista, Any Cometti (eu mesma, titular desta coluna), Paulo Ricardo Sobral, Álvaro Guaresqui, Alice Sousa e João Brito.

A equipe ainda será composta pelos produtores Viviann Barcelos, Ana Elisa Bassi, Ludson Nobre, Sara Oliveira e Kananda Natielly. No g1, o comando da sexta fica por conta de Vitor Ferri e, no sábado, Juirana Nobres. Compõem a transmissão, ainda, os editores Antonio Cezar Martins e Maria Fernanda Conti. E toda a equipe segue sob a coordenação editoral de Bruno Dalvi.

Como componente desta cobertura, a titular desta coluna declara que espera todos vocês, leitores e telespectadores, ligadinhos na TV Gazeta! Mostraremos o melhor do Carnaval de Vitória para vocês!

Transmissão sexta e sábado para todo o ES

Os desfiles do Grupo de acesso A do Carnaval de Vitória também terão transmissão pela TV Gazeta para todo o Estado do Espírito Santo. Além da transmissão já consolidada do desfile do Grupo Especial no sábado, agora o time de jornalismo e operações da TV se prepara para um novo desafio, que é fazer a transmissão de dois dias seguidos de desfiles.