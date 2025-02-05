Andaraí revela detalhes do desfile no Carnaval de Vitória 2025

Abram alas para as novidades do desfile da Andaraí, no mais novo episódio do videocast Tá na Mesa, em parceria com A Gazeta, sobre o Carnaval de Vitória 2025. Para esquentar os pandeiros para a grande festa no Sambão do Povo e deixar o público ainda mais na expectativa, uma série especial traz como convidados os representantes das escolas de samba dos Grupos A e Especial, que contam detalhes do que preparam para a avenida nos dias 21 e 22 de fevereiro.
O presidente da Andaraí, Thiago Bandeira, bate um papo com os apresentadores Léo Fraga e Marcos Tito. A agremiação é a quinta a desfilar na sexta-feira (21) e levará para a passarela do samba o enredo “Mercado da Capixaba: A folia verde e rosa exalta sua tradição”, prometendo contar a história desse símbolo da Capital, que foi revitalizado após mais de 20 anos de portas fechadas. Confira os detalhes no vídeo a seguir.