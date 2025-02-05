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Desfiles no Sambão

Andaraí revela detalhes do desfile no Carnaval de Vitória 2025

Em parceria com videocast Tá na Mesa, A Gazeta traz bate-papo com representantes da escola, que será a quinta a desfilar pelo Grupo A, no próximo dia 21

Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 07:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2025 às 07:00
Abram alas para as novidades do desfile da Andaraí, no mais novo episódio do videocast Tá na Mesa, em parceria com A Gazeta, sobre o Carnaval de Vitória 2025. Para esquentar os pandeiros para a grande festa no Sambão do Povo e deixar o público ainda mais na expectativa, uma série especial traz como convidados os representantes das escolas de samba dos Grupos A e Especial, que contam detalhes do que preparam para a avenida nos dias 21 e 22 de fevereiro.
O presidente da Andaraí, Thiago Bandeira, bate um papo com os apresentadores Léo Fraga e Marcos Tito. A  agremiação é a quinta a desfilar na sexta-feira (21) e levará para a passarela do samba o enredo “Mercado da Capixaba: A folia verde e rosa exalta sua tradição”, prometendo contar a história desse símbolo da Capital, que foi revitalizado após mais de 20 anos de portas fechadas. Confira os detalhes no vídeo a seguir.

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