Independente de Eucalipto conta como será homenagem a Linhares no Sambão

Dos mistérios do mar até a produção de cacau. É assim que a Independente de Eucalipto quer contar a história da cidade de Linhares no Carnaval de Vitória 2025. Os detalhes da preparação do desfile são revelados no novo episódio do videocast Tá na Mesa, em parceria com A Gazeta, da série especial que traz entrevistas com representantes das agremiações dos Grupos A e Especial. Eles revelam o que vão mostrar no Sambão do Povo nos dias 21 e 22 de fevereiro.
Depois de fazer bonito no ano passado, ao falar de Baixo Guandu, a Eucalipto promete novo show na avenida. "O Espírito Santo é um Estado lindo, muito rico, sempre tem uma história para contar", defende o presidente da escola, Neno Bahia, sobre ter como tema outro município capixaba.
O carnavalesco Douglas Palluzzo detalha que, apesar de a cidade já ter sido destaque anteriormente, o público pode esperar um espetáculo diferente ao explorar o lúdico. "Começo pelo mar, o mistério, sereias, passando pelo crescimento da cidade, mas o meu foco é chegar ao cacau." Confira a entrevista abaixo.