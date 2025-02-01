Carnaval de Vitória: Rosas de Ouro revela detalhes sobre desfile

No primeiro episódio, os apresentadores Léo Fraga e Marcos Tito conversam com o diretor de carnaval Maicon Selestino e o enredista Marcelo Braga, da Rosas de Ouro, que será a primeira a desfilar no próximo dia 21, pelo Grupo A. A escola levará para a avenida o enredo "No Horizonte Eu Te Vejo - Casarão", falando sobre o Sítio Histórico de Carapina, especialmente, o Casarão de Carapina, local que já serviu como ocupação indígena e fazenda para plantio de cana-de-açúcar. Confira os detalhes no vídeo a seguir.