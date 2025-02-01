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Carnaval de Vitória: Rosas de Ouro revela detalhes sobre desfile

Em parceria com videocast Tá na Mesa, A Gazeta traz bate-papo com representantes da escola, que será a primeira desfilar pelo Grupo A, no próximo dia 21

Publicado em 01 de Fevereiro de 2025 às 07:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2025 às 07:00
As escolas de samba já estão esquentando os tamborins para o Carnaval de Vitória. Para entrar no clima, em parceria com o videocast Tá na Mesa, A Gazeta dá início, neste sábado (1º), a uma série especial de entrevistas com representantes das agremiações dos Grupos A e Especial. Os convidados revelam detalhes sobre o que vão levar para o Sambão do Povo nos desfiles dos dias 21 e 22 de fevereiro.
No primeiro episódio, os apresentadores Léo Fraga e Marcos Tito conversam com o diretor de carnaval Maicon Selestino e o enredista Marcelo Braga, da Rosas de Ouro, que será a primeira a desfilar no próximo dia 21, pelo Grupo A. A escola levará para a avenida o enredo "No Horizonte Eu Te Vejo - Casarão", falando sobre o Sítio Histórico de Carapina, especialmente, o Casarão de Carapina, local que já serviu como ocupação indígena e fazenda para plantio de cana-de-açúcar. Confira os detalhes no vídeo a seguir.

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